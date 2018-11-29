پروژه گردشگری آشوراده به ۴۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید مناف هاشمی، عصر پنجشنبه در مراسم کلنگ زنی پروژه گردشگری و طبیعت گردی جزیره آشوراده اظهار کرد: شروع کار پروژه گردشگری آشوراده، اتفاق بزرگی است و برای اجرای آن مراحل سختی را پشت سر گذاشتیم ولی کار سخت تر و طولانی تر اجرای این پروژه است.

وی با بیان این که همه نمایندگان باید پشت این پروژه باشند، افزود: این پروژه و کار احیاء و لایه روی کانال خزینی و چاپاقلی از از اساسی ترین اقدامات استان بوده که شروع شده است.

هاشمی ادامه داد: لایه روبی این دو کانال، بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

استاندار گلستان تأکید کرد: پروژه آشوراده اگر بخواهد به طور کامل شروع شود حداقل سرمایه گذاری های آن در بخش های مختلف بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان است که قسمتی از آن را دولت با عنوان زیرساخت ها پرداخت می کند.

هاشمی گفت: حدود ۴۰ الی ۵۰ میلیارد تومان در ظرف دو الی سه سال آینده توسط دولت پرداخت می شود که از محل اعتبارات استانی و ملی باید پیش بینی شود.

وی بیان کرد: همچنین باید پیگیری های خود را از طریق نمایندگان داشته باشیم تا بتونیم هم اسکله و هم مسیر و هم داخل جزیره را به بهترین شکل شروع کنیم و بعد از آن سرمایه گذاران رغبت می کنند تا وارد این قسمت شوند.

هاشمی گفت: از محیط زیست استان، منابع طبیعی و همه دستگاه هایی که در خصوص مجوزهای این مجموعه زحمت کشیدند، تشکر می کنم.

وی تصریح کرد: اعتقاد ما بر این است که به عنوان حافظان طبیعت و محیط زیست، انسان ها نباید باعث تخریب طبیعت شوند.

هاشمی گفت: دغدغه های که سازمان محیط زیست داشت این بود که با حضور مردم در این جزیره سبب آسیب طبیعت می شود اما این اطمینان را می دهیم که با حضور انسان در این جزیره طبیعت آسیب نخواهد دید.

وی خاطرنشان کرد: این اصلی نکته ای است که باید به ان توجه کینم وگرنه هرگونه سرمایه گذاری سبب آسیب خواهد شد و از همه می خواهم به این توصیه ها توجه کنند.