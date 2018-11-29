پروشنکو: پوتین خواهان احیاء امپراتوری روسیه است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «پترو پروشنکو» رئیس جمهوری اوکراین مدعی شد که ولادیمیر پوتین همتای روس وی به فکر تصاحب اوکراین است.

این اظهارنظر پروشنکو بخشی از تلاش وی برای جلب حمایت غرب در اعمال تحریم‌های بیشتر علیه مسکو است.

وی همچنین مدعی شد که پوتین به دنبال احیاء امپراتوری قدیم روسیه است و اوکراین را مستعمره خود می‌داند.

این اظهارات درحالی ایراد شد که روسیه روز یکشنبه ۳ فروند کشتی اوکراینی را به همراه خدمه آن توقیف کرد.

پوتین نیز دیروز چهارشنبه درباره تنش های اخیر روسیه- اوکراین اعلام کرد: تنش در تنگه «کرچ» اقدامی تحریک آمیز و از پیش برنامه ریزی شده بود؛ هدف از این اقدام اِعمال حکومت نظامی در اوکراین بوده است.

رئیس جمهوری روسیه ادامه داد: پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین به دلیل برخورداری از میزان پائین محبوبیت، نیاز داشت تا موانعی را برای رقبای خود ایجاد کند.