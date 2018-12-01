افزایش ۱۳.۵ درصدی صادرات غیرنفتی/جوایز صادراتی برقرار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا وسیما، محمدرضا مودودی با حضور در تحریریه بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما افزود: در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی و نگرش برون گرایی که لازمه توسعه صادرات است از سال ۱۳۹۴ مشوق های صادراتی دوباره احیاءشد و در دستور کار دولت قرار گرفت.

وی ادامه داد: بخشی از این مشوق ها پرداخت شد و پارسال پرداختی نداشتیم اما امسال دوباره این بحث مطرح و ابلاغ شد.

مودودی اضافه کرد: بسته مشوق های صادراتی با هدف توانمندسازی بنگاه های اقتصادی تدوین شده است تا شرکت های ما در بخش صادرات تقویت شوند.

وی افزود: می خواهیم شرکت هایی در حد رقابتی بین المللی ایجاد کنیم تا بتوانند با فضای رقابت پذیری بین المللی آشنا شوند و فنون مذاکره را یاد گیرند و حضور در بازارهای جهانی را تجربه و توانمندی های خود را به جهان ارائه کنند.

سرپرست سازمان توسعه تجارت با اشاره به رشد ۱۳.۵ درصدی صادرات در هفت ماه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال، گفت: این روند در ماه هشتم افزایش یافته است و همه این افزایش ها بدون مشوق های صادراتی بود.

مودودی افزود: امیدواریم به هدف صادراتی امسال یعنی عبور از ۵۴ میلیارد دلار برسیم.

مودودی با بیان اینکه مشوق ها، زیر ساخت های توسعه صادرات را مستحکم می کند، گفت: قرار شد از محل منابع افزایش یک درصد نرخ موثر تعرفه برای واردات اقلامی غیر از دارو و کالاهای اساسی، صادرکنندگان را تشویق کنیم.

وی افزود: واردات ۱۳۰۰ قلم کالا را ممنوع کردیم در نتیجه درآمد دولت در این بخش کاهش یافت اما پیش بینی ما این است از طریق حضور در نمایشگاه های بین المللی، هیئت های تجاری و ایجاد دفتر در خارج از کشور و ثبت برندهای ایرانی در خارج از کشور، صادرات را تقویت کنیم و بخشی از سود تسهیلات بانکی صادرکنندگان را پرداخت کنیم.

سرپرست سازمان توسعه تجارت ابراز امیدواری کرد که صادرکنندگان، ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند.

وی افزود: هر شرکتی که ارز خود را به کشور برنگرداند مشمول معافیت ها و مشوق ها نخواهد شد و متخلف محسوب می شود.