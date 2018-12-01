ترمیم و لکه گیری یکهزار نقطه در سطح معابر یاسوج

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این عملیات پس از بارندگی های اخیر آغاز و دو اکیپ از نیروهای عملیاتی شهرداری یاسوج در نقاط مختلف شهر مشغول به لکه گیری معابر هستند.

وی بیان داشت: در یکسال گذشته در سطح شهر یاسوج ۱۰۰ هزار متر مربع آسفالت و بیش از ۲۰ هزار مورد لکه گیری انجام شده است.

رئیس سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری یاسوج مرحله جدید عملیات لکه گیری و ترمیم معابر شهر تا رسیدن به وضعیت مطلوب در معابر ادامه دارد.

رضایی اظهار داشت: مشکل تامین قیر نیز با پیگیریهای مکرر تا حدودی مرتفع شده و مناقصات آسفالت و روکش معابر نیز از سوی شهرداری یاسوج برگزار شده است.

وی افزود: بیش از ۸۵ درصد از کنده کاری ها و چاله های خیابانهای شهر یاسوج مروبط به فعالیت دستگاههای خدمات رسان است و این دستگاهها باید در راستای لکه گیری این معابر اقدام کنند.