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۱۲ آذر ۱۳۹۷، ۱۵:۰۰

با صدور پیامی؛

مدیرعامل خانه کتاب درگذشت ابوالفضل زرویی را تسلیت گفت

مدیرعامل خانه کتاب درگذشت ابوالفضل زرویی را تسلیت گفت

نیکنام حسینی‌پور، مدیرعامل خانه کتاب با صدور پیامی درگذشت ابوالفضل زرویی نصرآباد را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، نیکنام حسینی‌پور مدیرعامل موسسه خانه کتاب، در پیامی، درگذشت ابوالفضل زرویی نصرآباد شاعر و طنزنویس کشور را تسلیت گفت.

مشروح متن این پیام به شرح زیر است:

«فقدان زنده یاد زرویی که از نسل طنزنویسان مجله گل آقا بود و سال‌ها با آثار ماندگارش در جراید، روزگار گذراند، برای اهالی این حوزه اندوهناک و غمبار است.   

زنده‌یاد ابوالفضل زرویی نصرآباد هنرمند پر آوازه، طنز پرداز و شاعری است که سال‌ها با نام‌های ملانصرالدین، چغندرمیرزا، ننه قمر و... در نشریاتی مانند گل آقا، همشهری، جام جم و.. با نگاه بدیع و زبان صمیمی آثار ماندگاری را بر جای گذاشته است.

درگذشت زنده‌یاد ابوالفضل زرویی نصرآباد را به جامعه فرهنگی کشور تسلیت گفته و از خداوند مهربان برای آن مرحوم مغفرت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و سلامتی مسالت دارم.

روحش آرام و یادش گرامی»

کد مطلب 4474934

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