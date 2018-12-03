مدیرعامل خانه کتاب درگذشت ابوالفضل زرویی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، نیکنام حسینی‌پور مدیرعامل موسسه خانه کتاب، در پیامی، درگذشت ابوالفضل زرویی نصرآباد شاعر و طنزنویس کشور را تسلیت گفت.

مشروح متن این پیام به شرح زیر است:

«فقدان زنده یاد زرویی که از نسل طنزنویسان مجله گل آقا بود و سال‌ها با آثار ماندگارش در جراید، روزگار گذراند، برای اهالی این حوزه اندوهناک و غمبار است.

زنده‌یاد ابوالفضل زرویی نصرآباد هنرمند پر آوازه، طنز پرداز و شاعری است که سال‌ها با نام‌های ملانصرالدین، چغندرمیرزا، ننه قمر و... در نشریاتی مانند گل آقا، همشهری، جام جم و.. با نگاه بدیع و زبان صمیمی آثار ماندگاری را بر جای گذاشته است.

درگذشت زنده‌یاد ابوالفضل زرویی نصرآباد را به جامعه فرهنگی کشور تسلیت گفته و از خداوند مهربان برای آن مرحوم مغفرت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و سلامتی مسالت دارم.

روحش آرام و یادش گرامی»