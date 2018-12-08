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۱۷ آذر ۱۳۹۷، ۹:۴۸

دباغ در گفتگو با مهر:

روابط ایران و اقلیم کردستان عراق ظرفیت توسعه را دارد

روابط ایران و اقلیم کردستان عراق ظرفیت توسعه را دارد

نماینده اقلیم کردستان عراق گفت: ارتباط میان اقلیم کردستان و ایران پتانسیل و توان این را دارد که بیش از گذشته توسعه یافته و رشد کند.

ناظم دباغ نماینده اقلیم کردستان عراق در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص روابط میان ایران و اقلیم کردستان در دولت جدید عراق اظهار داشت: ایران در رشد و توسعه اقتصادی عراق نقش مهمی داشته و همچنین در حمایت از مواضع سیاسی و تشکیل دولت جدید عراق از هیچ تلاشی فروگذار نکرده است و برای ایرانی وحدت و همگرایی نیروهای سیاسی عراق در راستای حل مشکلات آنها، همواره اهمیت ویژه‌ای داشته است.

وی گفت: همواره معتقد هستم که ارتباط میان اقلیم کردستان و جمهوری اسلامی ایران پتانسیل و توان این را دارد که بیش از گذشته توسعه یافته و رشد داشته باشد.

نماینده اقلیم کردستان عراق در خصوص سفر اخیر بارزانی به بغداد و روابط میان اربیل با اقلیم، تصریح کرد: بعد از برگزاری رفراندوم برای خودمختاری اقلیم کردستان، سفر بارزانی به بغداد اقدامی مهم و تاثیرگذار در راستای حل و فصل مشکلات مابین اقلیم کردستان و بغداد بود.

دباغ ادامه داد: شرایط و ارتباطات کردها در مقطع فعلی در وضعیتی است که بایستی در چارچوب قانون اساسی عراق مشکلات خود را رفع کنند.

وی تاکید کرد: وجود رئیس‌جمهوری توانا از کردها در بغداد و نخست‌وزیری که در گذشته از دوستان نزدیک رهبران کُرد از جمله جلال طالبانی و مسعود بارزانی بوده است، می‌تواند فرصتی طلایی برای حل مشکلات فی مابین و ثابت و امنیت عراق و اقلیم کردستان باشد.  

نماینده اقلیم کردستان در خصوص فشارهای آمریکا به عراق برای کاهش دادن همکاری و روابطش با ایران، گفت: به اعتقاد من آمریکا همچون همیشه، فشارهای خود را نسبت به عراق افزایش خواهد داد، اما آنچه از مسئولان عراق و اقلیم شاهد هستیم پایبندی به حفظ منافع مردم عراق، کردستان و همچنین توجه به قانون اساسی عراق و پیروی از هر تصمیمی است که از طرف دولت مرکزی عراق اتخاذ شود.

دباغ در پایان خاطرنشان کرد: معتقدم که عراق و اقلیم کردستان نباید به بخشی از رقابت‌های خصمانه نیروهای خارجی که زیان‌رساندن به عراق را دنبال می کنند، تبدیل شوند.

کد مطلب 4477168
محمد مهدی ملکی

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