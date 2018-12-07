به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابوالحسن حسینی بوشهری صبح جمعه در مراسم روزدانشجو، ۱۶ آذر را یادآور رشادت‌ها و آرمان‌های دانشجویان دانست و اظهار داشت: این تاریخ تاریخی خواندنی است؛ از سال ۱۳۲۰ رژیم پهلوی دوم سر کار آمد تا سال ۱۳۲۷ و فاصله ۲۷ تا سال ۱۳۳۰ این مقطه از تاریخ خواندنی است.

وی با اشاره ای کوتاه به حوادث تاریخی که منجر به شهادت سه تن از دانشجویان به دست رژیم ستمشاهی و تعیین ۱۶ آذر به نام دانشجو شد افزود: در چنین دورانی بود که پایه واساس جنبش دانشجویی در ایران ریخته شد و اگرچه پایه و اساس جنبش دانشجویی در سطح دنیا در نیمه قرن دوم درمقابل زیاده خواهی های آمریکا وجنایاتی که در ویتنام انجام داد همچنین مبارزه با نژادپرستی آن زمان در سطح دنیا پا گرفته اما در کشور ما در دهه ۳۰ این اتفاق شروع شد و در جریان تسخیر لانه جاسوسی فصل تازه ای درمبارزات دانشجویی گشوده شد.

وی خاطرنشان کرد: در واقع اولین خون در مقابله با جنایات رژیم پهلوی، خون دانشجویان بود که بر خاک این وطن ریخت و در زمانی که در فردای پیروزی کودتای ۲۸ مرداد فصل حاکمیت مطلق استبداد و استعمار و سرکوبی انقلابیون و آزادی‌خواهان صورت می گرفت دانشجویان ما علم مبارزه رابر علیه رژیم پهلوی و استعمار بر افراشتند.

امام جمعه دیلم اظهار داشت: امروز ۱۶ آذر یاد و خاطره این دانشجویان را گرامی و پاس می‌داریم و در واقع هدف ما از بازخوانی تاریخ این است که ازتاریخ درس عبرت بگیریم.

وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری گفت: ایشان دوران تلاش جنبش دانشجویی رادرسه مقطع ترسیم می فرماید؛ مقطعی که دانشجویان از روشنفکرها پیروی داشتند اما بحسب صداقتی که دانشجویان داشتند دارای ویژگی‌های خاص خود است و دوره دوم حد فاصل سال ۵۶تا ۵۷ که شاهد یک نوع عقب‌گرد از ناحیه جنبش دانشجویی هستیم وسران احزاب آمدند که اینها مشت مقابل درفش پیروز نخواهد بود اما مرحله سوم مبارزات دانشجویی که این عزیزان باملت ایران همراه شدند و نقطعه عطف مبارزات دانشجویی درجریان تسخیرلانه جاسوسی بودو در اینجا مبارزه با استکبار با نام دانشجویان عزیز ماثبت شد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی دیلم با بیان اینکه مفهوم جنبش دانشجویی توام با انقلابی‌گری است به مفهوم انقلابی‌گری اشاره کرد و اظهار داشت: اگر انقلابی‌گری به معنای این است که انسان هیچ نظمی را بر نتابد و همیشه مطلبه‌گر است بعد از آنکه مبارزه برای انقلاب بصورت نظم درآمد وحاکمیت پیدا کرد دیگر مبارزه دانشجویی معنایی نخواهدداشت.

وی تصریح کرد: مبارزه به معنایی است که انسان از وضع موجود ناراضی و به دنبال وضع مطلوب است و درواقع نظامی راکه از آن خودمی داند در راستای آرمان‌ها تلقی و در حفظ کیان این نظام تلاش می کند.

وی گفت: مقام معظم رهبری مولفه های انقلابی‌گری را در باور و فکر یادآور شدند و یکی از اینها استقلال خواهی است و نسبت به استقلال درعرصه های مختلف دشمن شناسی است.

امام جمعه دیلم با اشاره به رسالت امروز دانشجویان گفت: مهمترین رسالت امروز گفتمان سازی درجهت تصمیم سازی مسئولان است.

وی افزود: به تعبیر شهیدبهشتی دانشجو موذن است و اگر موذن بخواهد بخوابد مردم را هم خواب فرا خواهد گرفت و لذا باید در جهت بصیرت سیاسی و دینی خود سعی وتلاش کنیم.

حجت الاسلام حسینی بوشهری گفت: رسالت امروز تبیین واگاه سازی درهنگام جنگ نرم دشمن و ایستادن درمقابل فساد ومطالبه عدالت است که اگر فساد بعضا درجایی رخنه کرده نه تنها چرخ اقتصاد مملکت را از کار می اندازد بلکه فکر و فرهنگ را ازبین خواهد برد.

وی بیان کرد: وظیفه دانشجو مبارزه بافساد و تباهی است و دانشجویی مبارزه می کند که دارای علم ودرایت واگاه به زمان باشد بنابراین یکی از وظایف مهم ما گفتمان سازی، بصیرت وشناخت دشمن هست.

امام جمعه دیلم با اشاره به آفت های جنبش دانشجویی گفت: دورشدن از آرمان‌ها و افراطی گری، شعارزدگی، جناحی شدن و نفوذ، گم کردن راه و هدف بلند خود که همانا کمک به پیشرفت کشور و اتحاد ملی و پیشرفت علم است از آفت‌های جنبش دانشجویی است.

وی افزود: امروز دشمنان و در راس آن آمریکا در صدد مصادره کردن جنبش دانشجویی کشور هستند ولی چطور می‌توانند این جریان را مصادره کنند در حالی‌که خون جوانان و دانشجویان ما را همین دشمنان ریخته‌اند و لذا ما باید هوشیار و با بصیرت باشیم تا بتوانیم در راستای تمدن‌سازی اسلامی قدم برداریم و مقدمه ظهور امام زمان(ع) را فراهم کنیم.

عباس لیراوی رئیس دانشگاه علمی کاربردی دیلم در این مراسم ضمن تبریک روزدانشجو به همه دانشجویان اظهار داشت: روز دانشجو روز آزادی خواهی، عدالت طلبی، پرسشگری و مطالبه گری است و ۱۶ آذر نقطه عطف جنبش دانشجویی ایران است.

وی دانشجو را همچنان قلب تپنده جامعه دانست افزود: دانشگاه مبدا بسیاری از تحولات و زادگاه علم و اندیشه های نو، منادی آزادی خواهی و حق طلبی و نقطه آغاز تحرکات اجتماعی و سیاسی است.

وی جامعه دانشگاهی را به عنوان موتور محرکه جامعه توصیف کرد و گفت: دانشجویان باید با مطالعه دقیق تاریخ انقلاب و ژرف نگری و به کارگیری توصیه های مقام معظم رهبری بر حفظ حیات و سرزندگی جنبش دانشجویی در مسیر تعالی انقلاب گام بردارند.