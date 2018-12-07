خدمت رسانی به معلولان تنها وظیفه یک سازمان یا دستگاه دولتی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نحوی نژاد ظهر جمعه به مناسبت هفته جهانی معلولان در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه کن طی سخنانی گفت: بر اساس آمارهای موجود، کمتر از ۱۰ درصد از جامعه ما را افرادی تشکیل می دهند، که به لحاظ حسی، حرکتی، روانی و اجتماعی با تنگناها و مشکلاتی مواجه هستند و برای غلبه بر محدودیت های خویش و دستیابی به کیفیت زندگی بهتر به حمایت و همراهی فرد فرد افراد جامعه نیازمندند.

وی افزود: نابینایان، ناشنوایان، افراد معلول جسمی و حرکتی, کم توانان ذهنی و مبتلایان به اختلالات روانی، گروه های دارای معلولیت را شامل می شوند که طبق موازین شرعی و قوانین موجود می بایست از حقوق برابر با سایر افراد جامعه بهره مند شوند.

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور اضافه کرد: در دین آزادی بخش و انسان ساز اسلام، تمامی آحاد جامعه با هم برابرند و معیار برتری انسان، تلاش وی برای رسیدن به کمال و اثربخشی در جامعه است.، فرد معلول هم از این امر مستثنی نیست و برای رسیدن به کمال باید از امکانات آموزشی، بهداشتی، رفاهی و اجتماعی برابر با سایرین بهره مند باشد.

وی گفت: در حال حاضر قوانین مهمی برای حمایت از حقوق معلولان وجود دارد، که از جمله آن می توان به قانون حمایت از حقوق معلولان که دستاورد نظام جمهوری اسلامی ایران و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت که اکثر کشورهای دنیا خود را به اجرای آن متعهد ساخته اند، اشاره کرد، در این قوانین بر حق برابر افراد معلول در استفاده از امکانات جامعه در زمینه های آموزش، بهداشت و سلامت، اشتغال و مشارکت سیاسی، فرهنگی و اجتماعی تاکید شده است و دولت ها موظف شده اند تا تمامی تلاش خود را برای اجرای این قوانین و احیا حقوق معلولان بکار گیرند.

نحوی نژاد گفت:سازمان بهزیستی کشور به عنوان متولی پیگیری حقوق معلولان و پرچم دار آموزش و توانبخشی این افراد تاکنون از تمامی ظرفیت های خود برای اجرای این قوانین، رایزنی با دستگاه های اجرایی و تشریح حقوق معلولان و ارائه خدمات مورد نیاز گروه های مختلف دارای معلولیت به عمل آورده است، از جمله ارائه خدمات مشاوره ای و توانبخشی به افراد معلول و خانواده های آنان، فراهم سازی تسهیلات رفاهی و معیشتی, اعم از مسکن, کمک هزینه معیشتی، مناسب سازی محل زندگی و تامین وسائل مورد نیاز معلولان در فعالیت های روزمره و حمایت از انجمن های غیر دولتی فعال در این حوزه را می توان بخشی از این تلاش ها برشمرد.

وی افزود: خدمت رسانی به افراد دارای معلولیت، تنها وظیفه یک سازمان یا دستگاه دولتی نیست بلکه قدم نهادن در این مسیر، عزمی ملی می طلبد و تمامی دستگاه های اجرایی، نهادهای قانونگذار و نظارتی می بایست در این امر خداپسندانه و انسان ساز، فعالانه مشارکت کنند، در قانون حمایت از حقوق معلولان به وظیفه تک تک دستگاه ها در این زمینه اشاره شده و آنچه شایسته و بایسته نظام مقدس جمهوری اسلامی است, اهتمام مسوولان بخش های مختلف کشور جهت اجرای این قانون و تامین خواسته های برحق معلولان است.

نحوی نژاد درادامه اضافه کرد: فرد دارای معلولیت برای داشتن یک زندگی مفید، پویا و اثربخش، نیازمند مساعدت و همراهی فرد فرد شما برادران و خواهران دینی است، بنابر این وظیفه دینی و انسانی ما حکم می کند تا با نگاهی توام با مودت و احترام به این افراد بنگریم, محدودیت های آنان را بپذیریم, برای توانمندسازی آنان تلاش کنیم و دیدگاه های مثبت را جایگزین تعصبات و پیش داوری ها سازیم.