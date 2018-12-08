فواید سیب زمینی در پیشگیری از سرطان و سلامت قلب و مغز

به گزارش خبرنگار مهر، سیب زمینی سرشار از فیبر و پتاسیم است و می تواند موجب افزایش روند هضم، میزان کلسترول و کنترل دیابت شود. وانگهی، سیب زمینی می تواند با بیخوابی مقابله کند. محققان فواید سیب زمینی را به شرح زیر اعلام می کنند:

حفظ سلامت قلب و عروق: سیب زمینی سرشار از فیبر، پتاسیم، و ویتامین های C و B۶ است که می تواند برای سلامت قلب مفید باشد. میزان فیبر موجود در آن می تواند به کنترل میزان کلسترول و حفاظت از قلب هم کمک کند. نتایج مطالعات نشان می دهد خوردن سیب زمینی به دوری از بیماری قلبی ایسکمیک نیز کمک می کند. با مصرف به اندازه سیب زمینی می توان ریسک بیماری های قلبی را کاهش داد.

پیشگیری از سرطان: طبق نتایج یک مطالعه، مصرف سیب زمینی می تواند به دوری از سرطان کمک کند. سیب زمینی سرشار از ویتامین C است و می تواند به کاهش ریسک ابتلا به سرطان معده کمک کند. لازم است سیب زمینی به شکل پخته، کبابی یا پوره شده مصرف شود و از مصرف سرخ شده آن پرهیز شود.

حفظ سلامت مغز: سیب زمینی مملو از اسید آلفا لیپوئیک است که می تواند به بهبود عملکرد مغز و کاهش زوال شناختی کمک کند. همچنین می تواند به مقابله با افسردگی کمک کند. سیب زمینی همچنین بر انتقال دهنده های عصبی مغز هم که مسئول کنترل خلقیات و رفتار هستند تاثیر دارد. این ماده خوراکی به دلیل میزان بالا ویتامین C می تواند از اسیب سلولی هم پیشگیری کند.

ایجاد استخوان های قوی تر: سیب زمینی مملو از منیزیم بوده و می تواند برای سلامت استخوان ها هم مفید باشد.