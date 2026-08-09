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۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۵۸

دومین جشنواره کتابخوانی عشایری آذربایجان‌شرقی در کلیبر برگزار می‌شود

دومین جشنواره کتابخوانی عشایری آذربایجان‌شرقی در کلیبر برگزار می‌شود

کلیبر- مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان‌شرقی از برگزاری دومین جشنواره کتابخوانی عشایری استان در شهرستان کلیبر خبر داد و گفت: این جشنواره با هدف تحقق عدالت فرهنگی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اسد بابایی عصر یکشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان کلیبر با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری دومین جشنواره کتابخوانی عشایری آذربایجان‌شرقی اظهار کرد: برگزاری این جشنواره در راستای مسئولیت‌های فرهنگی نهاد کتابخانه‌های عمومی و با هدف توسعه فرهنگ کتابخوانی و تحقق عدالت فرهنگی در مناطق عشایری استان انجام می‌شود.

وی افزود: در سیاست‌های فرهنگی کتابخانه‌های عمومی، دسترسی عادلانه همه اقشار جامعه به کتاب و خدمات فرهنگی مورد توجه قرار دارد و جامعه عشایری نیز باید متناسب با شرایط زندگی و پراکندگی جغرافیایی خود از خدمات کتابخانه‌ای بهره‌مند شود.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان‌شرقی زمان برگزاری دومین جشنواره کتابخوانی عشایری استان را نیمه نخست شهریورماه اعلام کرد و گفت: این جشنواره با همکاری استانداری آذربایجان‌شرقی، اداره‌کل امور عشایر، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، فرمانداری کلیبر و سایر دستگاه‌های متولی برگزار خواهد شد و تلاش می‌کنیم با حضور مسئولان استانی، این رویداد فرهنگی در سطح مناسبی برگزار شود.

بابایی با اشاره به ضرورت توجه ویژه به کودکان و نوجوانان عشایر ادامه داد: یکی از اهداف مهم این جشنواره، ایجاد ارتباط مؤثر میان جامعه عشایری و کتابخانه‌های عمومی و فراهم کردن زمینه حضور کودکان و نوجوانان عشایر در برنامه‌های فرهنگی و کتابخوانی است.

وی افزود: این طرح می‌تواند گامی مهم در توسعه عدالت فرهنگی و دسترسی کودکان عشایر و ساکنان مناطق روستایی و کم‌برخوردار به کتاب و خدمات کتابخانه‌ای باشد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه کتابخانه‌های عمومی امروز به پایگاه‌های فرهنگی و اجتماعی تبدیل شده‌اند، گفت: ارائه خدمات کتابخانه‌ای تنها به امانت کتاب محدود نیست و اجرای برنامه‌های فرهنگی و ترویجی نیز بخشی از مأموریت کتابخانه‌های عمومی است.

وی بر ضرورت اطلاع‌رسانی مناسب درباره جشنواره تأکید کرد و گفت: پوستر و محتوای تبلیغاتی جشنواره باید از روزهای پیش از برگزاری در فضای مجازی و سطح شهرستان منتشر شود تا جامعه هدف و علاقه‌مندان از زمان و نحوه برگزاری آن مطلع شوند و زمینه حضور گسترده مخاطبان فراهم شود.

دومین جشنواره کتابخوانی عشایری آذربایجان‌شرقی در کلیبر برگزار می‌شود

فرمانداری کلیبر آماده همکاری برای برگزاری جشنواره است

فرماندار کلیبر نیز در این جلسه با اعلام آمادگی فرمانداری و دستگاه‌های اجرایی شهرستان برای برگزاری دومین جشنواره کتابخوانی عشایری اظهار کرد: توجه به مناطق عشایری و فراهم کردن زمینه دسترسی آنان به خدمات فرهنگی، از جمله کتاب و کتابخوانی، اهمیت ویژه‌ای دارد.

رضا محمدی افزود: فرمانداری کلیبر در کنار اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی و اداره‌کل امور عشایر، آمادگی دارد هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های اجرایی شهرستان را برای فراهم کردن امکانات و زیرساخت‌های مورد نیاز برگزاری جشنواره انجام دهد.

وی با اشاره به حضور جامعه عشایری در منطقه گفت: تلاش خواهیم کرد شرایط لازم برای برگزاری مطلوب جشنواره فراهم شود و دستگاه‌های اجرایی شهرستان در حوزه‌های مختلف، همکاری و پشتیبانی لازم را داشته باشند.

فرماندار کلیبر با تأکید بر اهمیت توسعه خدمات فرهنگی در مناطق عشایری ادامه داد: دسترسی عادلانه عشایر و روستاییان به کتاب و برنامه‌های فرهنگی باید به‌عنوان یک اولویت مورد توجه دستگاه‌های متولی قرار گیرد و این موضوع نیازمند همکاری و هم‌افزایی میان مجموعه‌های اجرایی و فرهنگی است.

محمدی خاطرنشان کرد: فرمانداری و دستگاه‌های اجرایی شهرستان کلیبر برای برگزاری هرچه بهتر دومین جشنواره کتابخوانی عشایری و تحقق اهداف فرهنگی آن، همکاری و حمایت لازم را خواهند داشت

کد مطلب 6912414

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