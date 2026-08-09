به گزارش خبرنگار مهر، اسد بابایی عصر یکشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان کلیبر با اشاره به برنامهریزی برای برگزاری دومین جشنواره کتابخوانی عشایری آذربایجانشرقی اظهار کرد: برگزاری این جشنواره در راستای مسئولیتهای فرهنگی نهاد کتابخانههای عمومی و با هدف توسعه فرهنگ کتابخوانی و تحقق عدالت فرهنگی در مناطق عشایری استان انجام میشود.
وی افزود: در سیاستهای فرهنگی کتابخانههای عمومی، دسترسی عادلانه همه اقشار جامعه به کتاب و خدمات فرهنگی مورد توجه قرار دارد و جامعه عشایری نیز باید متناسب با شرایط زندگی و پراکندگی جغرافیایی خود از خدمات کتابخانهای بهرهمند شود.
مدیرکل کتابخانههای عمومی آذربایجانشرقی زمان برگزاری دومین جشنواره کتابخوانی عشایری استان را نیمه نخست شهریورماه اعلام کرد و گفت: این جشنواره با همکاری استانداری آذربایجانشرقی، ادارهکل امور عشایر، ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، فرمانداری کلیبر و سایر دستگاههای متولی برگزار خواهد شد و تلاش میکنیم با حضور مسئولان استانی، این رویداد فرهنگی در سطح مناسبی برگزار شود.
بابایی با اشاره به ضرورت توجه ویژه به کودکان و نوجوانان عشایر ادامه داد: یکی از اهداف مهم این جشنواره، ایجاد ارتباط مؤثر میان جامعه عشایری و کتابخانههای عمومی و فراهم کردن زمینه حضور کودکان و نوجوانان عشایر در برنامههای فرهنگی و کتابخوانی است.
وی افزود: این طرح میتواند گامی مهم در توسعه عدالت فرهنگی و دسترسی کودکان عشایر و ساکنان مناطق روستایی و کمبرخوردار به کتاب و خدمات کتابخانهای باشد.
مدیرکل کتابخانههای عمومی آذربایجانشرقی با بیان اینکه کتابخانههای عمومی امروز به پایگاههای فرهنگی و اجتماعی تبدیل شدهاند، گفت: ارائه خدمات کتابخانهای تنها به امانت کتاب محدود نیست و اجرای برنامههای فرهنگی و ترویجی نیز بخشی از مأموریت کتابخانههای عمومی است.
وی بر ضرورت اطلاعرسانی مناسب درباره جشنواره تأکید کرد و گفت: پوستر و محتوای تبلیغاتی جشنواره باید از روزهای پیش از برگزاری در فضای مجازی و سطح شهرستان منتشر شود تا جامعه هدف و علاقهمندان از زمان و نحوه برگزاری آن مطلع شوند و زمینه حضور گسترده مخاطبان فراهم شود.
فرمانداری کلیبر آماده همکاری برای برگزاری جشنواره است
فرماندار کلیبر نیز در این جلسه با اعلام آمادگی فرمانداری و دستگاههای اجرایی شهرستان برای برگزاری دومین جشنواره کتابخوانی عشایری اظهار کرد: توجه به مناطق عشایری و فراهم کردن زمینه دسترسی آنان به خدمات فرهنگی، از جمله کتاب و کتابخوانی، اهمیت ویژهای دارد.
رضا محمدی افزود: فرمانداری کلیبر در کنار ادارهکل کتابخانههای عمومی و ادارهکل امور عشایر، آمادگی دارد هماهنگیهای لازم با دستگاههای اجرایی شهرستان را برای فراهم کردن امکانات و زیرساختهای مورد نیاز برگزاری جشنواره انجام دهد.
وی با اشاره به حضور جامعه عشایری در منطقه گفت: تلاش خواهیم کرد شرایط لازم برای برگزاری مطلوب جشنواره فراهم شود و دستگاههای اجرایی شهرستان در حوزههای مختلف، همکاری و پشتیبانی لازم را داشته باشند.
فرماندار کلیبر با تأکید بر اهمیت توسعه خدمات فرهنگی در مناطق عشایری ادامه داد: دسترسی عادلانه عشایر و روستاییان به کتاب و برنامههای فرهنگی باید بهعنوان یک اولویت مورد توجه دستگاههای متولی قرار گیرد و این موضوع نیازمند همکاری و همافزایی میان مجموعههای اجرایی و فرهنگی است.
محمدی خاطرنشان کرد: فرمانداری و دستگاههای اجرایی شهرستان کلیبر برای برگزاری هرچه بهتر دومین جشنواره کتابخوانی عشایری و تحقق اهداف فرهنگی آن، همکاری و حمایت لازم را خواهند داشت
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