۷۰ میلیارد تومان برای راه های دهلران هزینه شد

حسینعلی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: راه یکی از مولفه های توسعه یافتگی در هر استان و هر کشوری است که در این ارتباط سال گذشته ۷۰۰ میلیارد ریال برای بهسازی و توسعه راه های شهرستان زرخیز و استراتژیک دهلران هزینه شده است.

فرماندار دهلران بیان داشت: تا سال ۱۴۰۰ شهرستان دهلران یکی از شهرستان هایی است که در مسیر توسعه پایدار و همه جانبه قرار می گیرد.

وی افزود: برای توسعه شهرستان دهلران در حوزه راهها اعتبار اولیه در مسیر اندیمشک- دهلران و دهلران به سمت مهران در فاز اول ۶۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است.

موسوی اظهار داشت: هم اکنون با توسعه راه های قدیمی و کوهستانی شهرستان دهلران می توانیم راه بین المللی و ترانزیتی و یک راه مطمئن را داشته باشیم.

وی عنوان کرد: توسعه شهرستان دهلران از راه ها می گذرد که در صورت مرمت و بهسازی‌ راه ها می توان آینده روشنی برای این شهرستان تصور کرد.