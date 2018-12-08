کودکان کار و متکدیان در سطح شهر بوشهر ساماندهی شوند

به گزارش خبرنگار مهر، طاهره شمشیری صبح شنبه در نشست کمیسیون فرهنگی پیرامون ساماندهی کودکان کار و متکدیان در سطح شهر بوشهر اظهار داشت: در عمل به وظایف و اراده در حل این موضوع باید تلاش کرد تا ضمن حفظ حرمت افراد اجازه ندهند برخی افراد از این کودکان بهره کشی کنند.

وی ادامه داد: ساماندهی کودکان کار و خیابانی باید به نحوی صورت گیرد که این کودکان دگر بار به عنوان کودک کار به کار گماشته نشوند؛‌ یعنی هدف اصلی از جمع آوری کودکان باید ساماندهی دائم و جلوگیری از برگشت مجدد آنان به وضعیت سابق باشد.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر بوشهر تاکید کرد: به همین منطور شهرداری تصمیم بر راه‌اندازی خانه خدمات اجتماعی داشته که بخش فرهنگی این موضوع را نیز تحت پوشش قرار خواهد داد.

وی بیان کرد: درخواست دارم بخش خدمات شهری شهرداری، برنامه‌ها و تدابیر ویژه‌ای را برای مقابله با این آسیب‌ اجتماعی در دستور کار قرار دهد و مرکز خدمات اجتماعی شهرداری در این زمینه راه اندازی کند.

شمشیری اضافه کرد: بی‌تردید، پیشگیری بسیار آسان‌تر از درمان معضلات و آسیب‌های اجتماعی است و انتظار می‌رود دیگر ارگان‌ها و نهادهای اجتماعی نیز در این مسیر همکاری و همراهی بیشتری داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: همه دستگاه‌ها مطابق آیین نامه مربوطه و تقسیم وظایفی که در این مورد وجود دارد باید با جدیت با این موضوع برخورد کنند و اجازه ندهند چهره شهر بوشهر بد منظر شود.