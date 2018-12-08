۳.۹ میلیارد نفر از جمعیت جهان آنلاین هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، به نظر می رسد اینترنت به سرعت در سراسر جهان در حال گسترش است. در حقیقت هم اکنون ۳.۹ میلیارد نفر در سراسر جهان آنلاین هستند. این بدان معناست که برای نخستین بار نیمی از جمعیت جهان به اینترنت متصل هستند.

آژانس فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان ملل(ITU ) در گزارشی اعلام کرده تا پایان ۲۰۱۸ میلادی ۵۱.۲ درصد جمعیت جهان از world wide web استفاده می کنند.

هولین ژو مدیر ITU در بیانیه ای گفت: تا پایان ۲۰۱۸ میلادی میزان استفاده از اینترنت از نقطه عطف ۵۰/۵۰ می گذرد. البته هنوز عده زیادی از مردم جهان منتظر دستیابی به مزایای اقتصاد دیجیتال هستند. او همچنین خواستار پشتیبانی بیشتر برای نوآوری های فناوری و تجاری شد تا انقلاب دیجیتال گسترش یابد.

طبق گزارش ITU رشد میزان استفاده از اینترنت در ثروتمندترین کشورهای جهان، کند و البته با ثبات بوده است. در ۲۰۰۵ میلادی ۵۱.۳ درصد جمعیت این کشورها از اینترنت استفاده می کرد و اکنون این رقم به ۸۰.۹ درصد رسیده است.

اما بیشترین میزان رشد به کشورهای در حال توسعه تعلق دارد. در حال حاضر ۴۵.۳ درصد از مردم این کشورها به اینترنت متصل هستند. حال آنکه ۱۳ سال قبل این رقم فقط ۷.۷ درصد بود.

در آفریقا نیز رشد قابل توجهی دیده می شود. به طوریکه تعداد کاربران اینترنت دربازه زمانی ۱۳ ساله ۱۰ برابر شده و از ۲۱ درصد به ۲۴.۴ درصد رسیده است.

همچنین این گزارش نشان داد هرچند میزان اشتراک خطوط تلفن ثابت در سراسر جهان در حال کاهش است و اکنون فقط ۱۲.۴ درصد است، اما تعداد اشتراک تلفن همراه در حال حاضر حتی بیشتر از جمعیت جهانی است.

علاوه بر آن تحقیق نشان می دهد اشتراک های پهنای باند موبایل از 4 اشتراک در هر 100 نفر در سال 2007 به 69.3 در حال حاضر افزایش یافته است.

در حال حاضر در سراسر جهان 5.3 میلیارد مشترک فعال در زمینه پهنای باند تلفن همراه وجود دارد.

طبق این تحقیق ۹۶ درصد جمعیت جهان اکنون در گستره شبکه اینترنت موبایل زندگی می کنند و ۹۰ درصد افراد می توانند از طریق استاندارد 3G به اینترنت پرسرعت دسترسی یابند.