اجرای اقدامات کنترلی برای جلوگیری از قاچاق سوخت ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کردستان، فریدون یاسمی اظهارداشت: در راستای تحقق حقوق شهروندی، جلوگیری از عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی و صیانت از سرمایه ملی، اجرای اقدامات کنترلی و نظارت دقیق بر تامین و توزیع مطلوب سوخت در سطح استان با توجه به شرایط موجود و موقعیت جغرافیایی استان سرلوحه برنامه های پخش منطقه کردستان است.

وی افزود: بازبینی کلیه دوربین های مداربسته مجاری عرضه توسط کارشناسان نظارتی منطقه، حضور بازرسین ویژه منطقه به صورت غیر مترقبه در مجاری عرضه و مصرف کنندگان عمده جهت بررسی نحوه توزیع و مصرف فرآورده های نفتی، اجرای طرح توزیع نفتگاز بخش کشاورزی براساس سطح زیر کشت، اجرای طرح بومی سازی سهمیه مرغداری ها، اجرای طرح توزیع الکترونیکی سوخت ادوات کشاورزی، اجرای برنامه های آموزشی برای پرسنل نیروی انتظامی و مصرف کنندگان عمده و اجرای گشت‌ های مشترک با همکاری سازمان ‌های متولی از مصرف کنندگان عمده و جزء از برنامه های این شرکت برای کنترل قاچاق است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کردستان سپس به برگزاری جلسات کمیته غرامت شرکت اشاره کرد و ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۱۵ جلسه تشکیل و طی آن ۵۷۹ پرونده بررسی و جریمه ای بالغ بر شش میلیارد و ۸۶۷ میلیون و ۹۸۰ هزار جریمه نقدی برای متخلفین در نظر گرفته شده است.

یاسمی در ادامه به بازدیدهای صورت گرفته در هشت ماهه سال جاری اشاره کرد و یادآر شد: در این مدت هزار و ۹۰۰ مورد بازدید از جایگاه های عرضه فرآورده های نفتی وCNG ، بیش از دو هزار بازدید از مصرف کنندگان عمده و جزء و همچنین ۸۰۰ مورد بازدید مشترک توسط نمایندگان این شرکت و کمیسیون قاچاق کالا و ارز استان، نیروی انتظامی و سازمان تعزیرات حکومتی از مصرف کنندگان عمده این استان انجام شده است.

وی در پایان با تاکید بر بهره گیری از تمامی ظرفیت ها و توان کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کردستان در خصوص عرضه مناسب فرآورده های نفتی مورد نیاز شهروندان، همکاری و هماهنگی تمام دستگاه ‌ها برای ریشه ‌کن کردن قاچاق و فعالیت بیشتر در راستای مبارزه با قاچاق سوخت را خواستار شد.