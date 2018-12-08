حذف بودجه طرح انتقال آب با تلاش نمایندگان خوزستان انجام شد

عامر کعبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم توقف طرح های انتقال آب خواستار توجه به نیازهای آبی حوزه مبدا شد.

وی افزود: طرح انتقال آب بهشت آباد سبب می شود تا جلگه خوزستان و شبکه های آبیاری این استان با مشکل جدی کمبود آب مواجه شوند.

وی خواستار توجه به نیازهای آبی و پیوست های زیست محیطی هر گونه انتقال آب شد و اظهار کرد: باید ابتدا به نیازهای حوزه مبدا توجه شود سپس به فکر نیازهای آبی حوزه مقصد بود.

عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در خصوص اثرات مخرب و غیرقابل جبران زیست محیطی انتقال آب بارها هشدار داده بودیم، تصریح کرد: حذف ردیف بودجه طرح های انتقال آب در سال 98، با پیگیری نمایندگان خوزستان، اهتمام فعالان محیط زیست و نخبگان انجام شد و از سال آینده ردیف بودجه برای انتقال آب خوزستان نخواهیم داشت.