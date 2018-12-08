به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری، جلسه شورای عالی اکران با حضور همه اعضا در سازمان سینمایی برگزار شد.

علی سرتیپی سخنگوی شورای عالی اکران درباره جزییات این جلسه گفت: در این جلسه مقرر شد اجرای نظام نامه اکران، آیین نامه کمیته انضباطی و ساختار نظام نمایشی ابلاغی از سوی سازمان سینمایی برای همه ذی نفعان الزامی باشد از همین رو هرگونه تفسیر و تخطی از این ساختار برخلاف منافع عمومی سینمای ایران است.

وی ادامه داد: از دیگر نکات مطرح شده در این جلسه بازنگری در مواردی از آیین نامه بود که بر اساس آن مقرر شد این موضوع در جلسات آتی و البته به سرعت بررسی و اخذ تصمیم شود.

سخنگوی شورای عالی اکران در پایان گفت: شورای عالی اکران حفظ تعادل و آرامش را مهمترین وظیفه ارکان نظام نمایشی می داند و هرگونه اعلام موضع و نظری جز از طریق مبادی رسمی اعلامی مورد قبول نیست.