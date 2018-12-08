وقوع و تشدید یخبندان در خراسان جنوبی تا اواسط هفته

علیرضا خندان رو در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با تقویت سیستم های پرفشار جوی روند کاهشی دما در استان تا اواسط هفته جاری ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه با ادامه این روند شاهد وقوع و تشدید یخبندان در اکثر نقاط استان خواهیم بود، بیان کرد: همچنین تا اوایل هفته آینده استقرار هوای سرد و خنک شبانه در استان پیش بینی می شود.

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی اضافه کرد: همچنین شب گذشته در سه شهرستان از جمله بیرجند، قاین و سربیشه یخبندان به وقوع پیوست.

خندان رو، سربیشه با حداقل دمای دو درجه زیر صفر را سردترین شهر استان طی ۲۴ ساعت گذشته اعلام کرد و گفت: طبس نیز با بیشینه دمایی ۲۳ درجه سلسیوس گرمترین نقطه استان طی این مدت بوده است.

به گفته وی تغییرات دمایی مرکز استان نیز در این مدت بین صفر تا ۲۱ درجه سلسیوس در نوسان بوده است.

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی از کشاورزان، دامداران و گلخانه داران خواست با توجه به ادامه روند کاهشی دما و وقوع یخبندان تمهیدات لازم برای رویارویی با این پدیده را بیاندیشند.