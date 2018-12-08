برگزاری رقابت های هفتگی کشتی با چوخه در خراسان شمالی

قاسم اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این رقابت ها با منظور آمادگی منتخبین برای رقابت های کشوری در ۱۴ فروردین سال آینده برگزار می شود، اظهار کرد: مسابقات کشتی با چوخه قندی، جمعه ها هر هفته در سالن علیدخت بجنورد با حضور بیش از ۱۰۰ کشتی گیر برگزار می شود.

اسدی با اشاره به اینکه مسابقات در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان در اوزان ۶۰، ۷۰، ۸۰، ۹۰ و مثبت ۹۰ کیلوگرم برگزار می شود، افزود: نداشتن بودجه و اعتبار برای برگزاری این مسابقات از عواملی است که سبب شد نتوانیم مسابقات کشتی با چوخه را مستمر برگزار کنیم ضمن اینکه عمده مسابقات با حمایت های مردمی و جذب اسپانسر های شخصی برگزار می شود.

وی اهمال مسئولان و بی توجهی به این ورزش را از عوامل اصلی رکود کشتی با چوخه، جودو و سایر رشته ها اعلام کرد.

رئیس کشتی با چوخه خراسان شمالی در ادامه به اعتباری که صرف جوایز هفتگی این مسابقات می شود، اشاره و تصریح کرد: حدود دو میلیون تومان اعتبار هر هفته برای جوایز منتخبین هزینه خواهد شد.

اسدی بیان کرد: در مسابقات هفتگی برترین های کشتی با چوخه انتخاب و با تایید کمیته فنی برای حضور در اردوهای پیش از مسابقات کشوری کشتی با چوخه شرکت می کنند.

وی ابراز امیدواری کرد با برگزاری چنین مسابقات سطح آمادگی ورزشکاران دو چندان شود و شاهد کسب عنوان ۱۰۰ درصدی نمایندگان خراسان شمالی در کشور باشیم.

به گفته وی عدم رشد این ورزش سبب افت جودوی استان شده و تمام این عوامل منوط به کمبود اعتبار و کاهش انگیزه نمایندگان استان است.