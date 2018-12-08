آغاز عملیات هوایی برای یافتن ۲ کوهنورد گمشده در محدوده وردیج

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سلیمی با اشاره به پوشش عملیات جست و جوی ۲ کوهنورد گمشده در محدوده امامزاده داوود، گفت: ساعت ۱۷:۱۰ روز گذشته(۱۶ آذر) بنا بر درخواست آتشنشانی تهران مبنی بر اعزام تیم پشتیبان برای جستجوی کوهنوردان گمشده ۲ تیم عملیاتی به همراه تجهیزات نجات و آمبولانس به محدوده وردیج-کشار اعزام شدند.
رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر ادامه داد: عملیات جستوجوی ۲ کوهنورد تا ساعت ۲۲:۳۰ شب گذشته ادامه داشت.
وی با بیان اینکه عملیات جستجو از صبح شنبه با اضافه شدن یک تیم امداد و نجات کوهستان به دو تیم دیگری که روز گذشته مشغول عملیات بودند، با تعداد ۱۵ نجاتگر ادامه پیدا کرد، افزود: عملیات امداد هوایی برای جستجوی مفقودان انجام میشود.
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