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۱۷ آذر ۱۳۹۷، ۱۲:۱۲

پیام سرپرست سازمان سینمایی؛

«سینماحقیقت» ارجاعی به جستجوی گوهر ناب حقیقت است

«سینماحقیقت» ارجاعی به جستجوی گوهر ناب حقیقت است

حسین انتظامی سرپرست سازمان سینمایی در پیامی به جشنواره «سینماحقیقت» اظهار کرد که «سینماحقیقت» ارجاعی به جستجوی گوهر ناب حقیقت است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت»، حسین انتظامی دستیار ارشد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و سرپرست سازمان سینمایی در پیامی به دوازدهمین دوره جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت» اظهار کرد که «سینماحقیقت» ارجاعی است به جستجوی گوهر ناب حقیقت و این ویژگی، وجه متمایز فیلم مستند از سایر گونه‌های سینمایی است.

متن کامل پیام حسین انتظامی به این شرح است:

«به نام‌خدا

سینمای مستند ایران بیش از ۶ دهه حضور موثر را در ساحت فرهنگ و هنر کشورمان سپری کرده است. تقارن دوازدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران با چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی یادآور این حضور ارزنده و بی‌بدیل است. نکوداشت پیشکسوتان و مرور آثار سینمای مستند انقلاب در «سینماحقیقت» و برگزاری نهمین جایزه شهید آوینی با موضوع انقلاب اسلامی، مقاومت و دفاع مقدس در متن این جشنواره اشاره‌ای است به نگاه مسئولانه‌ سینمای مستند.

«سینماحقیقت» ارجاعی است به جستجوی گوهر ناب حقیقت و این ویژگی وجه متمایز فیلم مستند از سایر گونه‌های سینمایی است. هنرمند مستندساز می‌کوشد تا در کنکاش واقعیت، کیمیای حقیقت را بیابد و این نقطه‌ کمال و آرمان فیلم مستند است.

نگاه خلاقانه و هنرمندانه به واقعیت پلی است برای عبور از مرز رسانه به عالم هنر. آنچه سینمای مستند امروز ایران را شایسته تحسین کرده، تولید آثار ارزنده و حضور موثر و مستمر در عرصه‌های معتبر بین‌المللی است.

سپاس و احترام خود را به تمامی فعالان و هنرمندان سینمای مستند تقدیم می‌کنم و از خداوند متعال توفیق مدام و سلامت و سربلندیشان را خواهانم.

حسین انتظامی

دستیار ارشد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و سرپرست سازمان سینمایی»                                                                            

کد مطلب 4479052
زهرا منصوری

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