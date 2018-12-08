«سینماحقیقت» ارجاعی به جستجوی گوهر ناب حقیقت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت»، حسین انتظامی دستیار ارشد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و سرپرست سازمان سینمایی در پیامی به دوازدهمین دوره جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت» اظهار کرد که «سینماحقیقت» ارجاعی است به جستجوی گوهر ناب حقیقت و این ویژگی، وجه متمایز فیلم مستند از سایر گونه‌های سینمایی است.

متن کامل پیام حسین انتظامی به این شرح است:

«به نام‌خدا

سینمای مستند ایران بیش از ۶ دهه حضور موثر را در ساحت فرهنگ و هنر کشورمان سپری کرده است. تقارن دوازدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران با چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی یادآور این حضور ارزنده و بی‌بدیل است. نکوداشت پیشکسوتان و مرور آثار سینمای مستند انقلاب در «سینماحقیقت» و برگزاری نهمین جایزه شهید آوینی با موضوع انقلاب اسلامی، مقاومت و دفاع مقدس در متن این جشنواره اشاره‌ای است به نگاه مسئولانه‌ سینمای مستند.

«سینماحقیقت» ارجاعی است به جستجوی گوهر ناب حقیقت و این ویژگی وجه متمایز فیلم مستند از سایر گونه‌های سینمایی است. هنرمند مستندساز می‌کوشد تا در کنکاش واقعیت، کیمیای حقیقت را بیابد و این نقطه‌ کمال و آرمان فیلم مستند است.

نگاه خلاقانه و هنرمندانه به واقعیت پلی است برای عبور از مرز رسانه به عالم هنر. آنچه سینمای مستند امروز ایران را شایسته تحسین کرده، تولید آثار ارزنده و حضور موثر و مستمر در عرصه‌های معتبر بین‌المللی است.

سپاس و احترام خود را به تمامی فعالان و هنرمندان سینمای مستند تقدیم می‌کنم و از خداوند متعال توفیق مدام و سلامت و سربلندیشان را خواهانم.

حسین انتظامی

دستیار ارشد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و سرپرست سازمان سینمایی»