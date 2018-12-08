به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عبدالرسول هاجری امروز در نشست مدیران حوزههای علمیه و مسئولان پارک علم و فناوری استان قم با اشاره به اینکه حوزه علمیه درصدد راه اندازی مرکز رشد ایدههای حوزوی است، اظهار کرد: برگزاری رویدادهای کارآفرینی میتواند به مدیریت و شناسایی ایدههای متنوع و متعدد طلاب حوزه کمک کند.
با تاکید بر این که رویدادهای کارآفرینی حوزه باید در زمینه علوم اسلامی و قرآنی باشد تصریح کرد: تشکیل یک گروه استارتاپی قرآنی و اسلامی باید در دستور کار حوزه علمیه قرار بگیرد.
نیاز به تشکیل کمیته مشترک
مسئول مرکز امور طلاب و دانش آموختگان حوزههای علمیه نیز در این نشست با تاکید بر این که باید میان پارک و حوزه علمیه همکاری متقابل شکل بگیرد گفت: برای این که بتوانیم مولفههای فناوری و کارآفرینی را وارد ادبیات حوزه علمیه کنیم نیاز به تشکیل کمیته مشترک حوزه و پارک علم و فناوری داریم.
حجتالاسلام محمود ملکدار با تاکید بر این که ترویج کارآفرینی و فناوری میان نخبگان و طلاب ممتاز حوزه ضروری به نظر میرسد افزود: راه اندازی مرکز رشد ایدههای حوزوی میتواند نخبگان و فرهیختگان حوزوی را به یک هدف و مقصد واحد برای توسعه علم و فناوری مبتنی بر ارزشهای اسلامی سوق دهد.
ظرفیت برجسته قم برای ایجاد فناوری نرم
رئیس پارک علم و فناوری استان قم نیز با ابراز خرسندی از ایجاد علاقه مندی و دغدغه توسعه فناوری و کاربردی سازی علوم دینی در میان بزرگان حوزه علمیه گفت: بدون شک این رویکرد، میتواند به نفوذ دخایر ارزشمند حوزوی در بطن جامعه کمک کرده و در رشد و توسعه اقتصاد دانش محور در جامعه حوزوی موثر واقع شود.
سید حسین اخوان علوی با بیان این که انتظار اصلی مسئولان کشور، توسعه و کاربردی شدن علوم انسانی در قم است، اظهار کرد: مدیران آموزش عالی کشور میخواهند قم با توجه به ظرفیتهای مهم علوم اسلامی و وجود پشتوانه حوزه علمیه قطب بزرگ فناوری نرم و صنایع فرهنگی خلاق باشد.
وی با اشاره به این که قم ام القرای جهان اسلام محسوب میشود، گفت: وجود با برکت بیش از ۹۰ هزار طلبه و بیش از ۴۰۰ موسسه فرهنگی و قرآنی در استان قم نشان دهنده ظرفیت بینظیر شهر مقدس قم برای ایجاد یک مرکزیت مهم فناوریهای نرم مبتنی بر ارزشهاست.
رئیس پارک علم و فناوری استان قم با بیان این که شاخصه اصلی این پارک برخورداری از مرکز رشد علوم انسانی و اسلامی است، اظهار کرد: اگر بتوانیم تعداد ۳۱ واحد فناور مستقر در مرکز رشد علوم انسانی و اسلامی را به ۴۰ واحد برسانیم میتوانیم صاحب دو مرکز رشد مستقل علوم انسانی و مرکز رشد علوم اسلامی شویم.
عضو هیأت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران افزود: مرکز رشد علوم انسانی و اسلامی پارک قم دارای ۳۱ واحد فناور است که صاحبان ایده و مدیریت بیش از نیمی از آنها را طلاب حوزه علمیه برعهده دارند.
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