به گزارش خبرنگار مهر، نایب قهرمانی پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا سبب شد تا این تیم پاداش ویژه ای را از کنفدراسیون فوتبال آسیا دریافت کند.

سرخپوشان پایتخت که در هر مرحله پاداشی را بابت صعود دریافت می کردند بابت دومی در لیگ قهرمانان ۲۰۱۸ آسیا مبلغ دو میلیون دلار پاداش دریافت کردند.

مسئولان باشگاه پرسپولیس تصمیم گرفتند پاداش بازیکنان و کادر فنی را برانکو ایوانکوویچ تقسیم بندی کرده و به باشگاه اعلام کند.

سرمربی کروات پرسپولیس نیز با توجه به درنظر گرفتن تعداد دقایق حضور بازیکنان در بازی های فصل جاری اقدام به تقسیم بندی این مبلغ گرفت. بنابراین بازیکنان اصلی پرسپولیس بیشترین دریافتی را طبق نظر برانکو داشته اند و بازیکنان جوان این تیم نیز رقمی نزدیک به اعضای کادر فنی دریافت می کنند.