سرشماری حیات وحش در ۹ منطقه حفاظتی آذربایجان غربی آغاز شد

امید یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تاکنون سرشماری در دو منطقه حفاظت شده بوکان و خوی تمام شده است افزود: این سرشماری در ۹ منطقه پارک ملی دریاچه ارومیه، دره شهدای ارومیه، زرآباد و مراکان در خوی، سردشت، پیرانشهر، منطقه بیان شاهین دژ و ماکو از هفته گذشته آغاز شده و تاپایان اسفندماه ادامه دارد.

وی با بیان اینکه در هر دوره سرشماری ۵۰ نفر شامل محیط بان، کارشناس محیط زیست، علاقمندان محیط زیست و شکارچیان قانونمندار همکاری و حضور دارند افزود: ۱۲ تیم حفاظت از محیط زیست در مدت یک هفته جمعیت وحوش منطقه حفاظت شده مراکان خوی را سرشماری کردند.

یوسفی هدف از این طرح را دستیابی به آخرین وضعیت جمعیت حیات وحش مناطق حفاظت شده عنوان کرد و افزود: در این طرح پستانداران شاخص استان جمله گوزن زرد ایرانی، کل و بز و قوچ و میش ارمنی به همراه سایر پستانداران سرشماری می شوند.

رئیس اداره حیات وحش حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی هم اکنون بیش از ۵۸ گونه پستاندار در سطح استان شناسایی شده است خاطرنشان کرد: در این سرشماری سایر پستانداران از جمله خرس قهوه ای، انواع خانواده گربه سانان، شغال و گرگ و سایر جانداران نیز در این سرشماری شناسایی می شوند.

یوسفی با بیان اینکه آذربایجان غربی از نظر تنوع پستانداران دارای رتبه دوم کشوری است افزود: پارک ملی دریاچه ارومیه در دنیا بزرگترین زیستگاه گوزن زرد وحشی و بزرگترین خاستگاه خالص ترین نژاد قوچ و میش ارمنی است.

منطقه حفاظت شده پارک ملی ارومیه، منطقه حفاظت شده (مراکان) و منطقه حفاظت شده آغ گل از مهم ترین این مناطق در استان هستند.

این مناطق زیستگاه انواع پرندگان و پستانداران بوده و موجب شده تا آذربایجان غربی جزو مهمترین زیستگاه های گوزن زرد ایرانی و قوچ و میش ارمنی در کشور و منطقه باشد.

منطقه حفاظت شده مراکان نخستین منطقه حفاظت شده کشور بیش از ۱۰۳ هزار هکتار مساحت دارد و در آن ۲۸ گونه جانوری از جمله گربه سیاه گوش، گرک و روباه زیست می کنند.