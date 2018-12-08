معرفی مستندهای انقلاب اسلامی راه یافته به «سینماحقیقت»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، بخش ویژه‌ دوازدهمین دوره جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت» به نمایش آثار مستند منتخب با موضوع انقلاب اسلامی اختصاص دارد.

در این بخش، ۱۱ فیلم و مجموعه‌ مستند از وقایع انقلاب اسلامی به انضمام نگاه مستندسازان جوان به این رویداد تاریخی روی پرده «سینماحقیقت» می‌روند.

نمایش مستندهای تاریخی از نهضت انقلاب اسلامی به ویژه آثار فیلمسازان مطرح کشور از این رویداد، بخش مهمی از مرور مستندهای انقلاب در دوازدهمین جشنواره سینماحقیقت است. این فیلم‌ها عبارتند از «برای آزادی» حسین ترابی، «جستجو ۱» امیر نادری، «تازه نفس‌ها» کیانوش عیاری، «تپش تاریخ» اصغر فردوست، داود کنعانی، «به سوی آزادی» مجید جعفری، مسعود جعفری جوزانی، «آن روزها» بیژن سالیانی، ژان کرایلین، «جوانی من در خیابان انقلاب جا مانده» منوچهر مشیری.

نگاه نوین بخش ویژه‌ انقلاب اسلامی «سینماحقیقت» به مستندهای ساخته شده توسط جوانان فیلمساز در دهه‌ ۸۰ و ۹۰ هجری شمسی اختصاص دارد؛ یعنی انقلاب از دید مستندسازانی که ۳ دهه پس از وقوع این اتفاق، تصویری متفاوت از این رویداد بزرگ را به مخاطبان ارائه می‌دهند. این فیلم‌های مستند عبارتند از «نماهایی که ناپدید شد» حمید جعفری، «ابرهای سیاه» مهدی شامحمدی، «گم و گور» محمدرضا فرزاد.

پژمان لشکری‌پور تهیه‌کننده سینما، در سال ۱۳۸۸ مجموعه مستند «انقلاب در ۶ روایت» را با کارگردانی ۶ فیلمساز برای مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی تهیه کرد که جریان متفاوتی از این رویداد را به تصویر می‌کشد. این ۶ روایت که در «سینماحقیقت» روی پرده می‌روند، عبارتند از «روایت اول: آپولو ۵۸» زنده‌یاد حامد خسروی، «روایت دوم: اعتصاب ۶۲ روزه» محمد جعفری، «روایت سوم: خاطرات انقلاب»، «عاشق لیلا» فرحناز شریفی، «روایت چهارم: سمت خاموش یک عکس» علیرضا قاسم‌خان، «روایت پنجم: تعبیر یک رویا» جواد مزدآبادی، «روایت ششم: حلقه آخر» شهرام میراب‌اقدم.

مجموعه این فیلم‌ها در بخش ویژه‌ مستندهای برگزیده‌ انقلاب اسلامی، از ساعت ۱۴ تا ۱۶ در سالن شماره ۵ پردیس سینمایی چارسو به نمایش گذاشته می‌شوند.

دوازدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» طی روزهای ۱۸ تا ۲۵ آذرماه ۱۳۹۷ به دبیری سیدمحمدمهدی طباطبایی‌نژاد در پردیس سینمایی چارسو برگزار خواهد شد.