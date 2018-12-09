تاثیرات اینترنت در زندگی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در سال‌های اخیر ورود دستگاه‌های دیجیتال پیشرفته به بازار و برقراری ارتباط دایم با اینترنت سبب شده که مردم به طور مداوم از دنیای مجازی و شبکه‌های اجتماعی استفاده کنند.

دستگاه‌های قابل حمل اینترنتی مانند تلفن همراه، مودم همراه، پاور بانک و پاور بانک مودم دار به کاربران اجازه می‌دهند که به روش‌های مختلفی در هر زمان و مکان، ارتباط نامحدود خود را با اینترنت حفظ کنند.

از این رو در این مقاله می‌خواهیم به اینترنت و آثار آن در زندگی انسان اشاره کرده و دستگاه‌هایی را که سبب ارتباط آسان با اینترنت می‌شوند معرفی کنیم. پس با ما همراه باشید.

چرا از اینترنت استفاده می‌کنیم؟

همانطور که شما هم می‌دانید اینترنت انجام بسیاری از امور را برای ما آسان نموده است. ما از اینترنت برای خرید، امور بانکی، پیگیری اخبار، گزارش‌های ورزشی، جستجوی مطالب، ارتباط با آشنایان و حتی آموزش مجازی و ... استفاه می‌کنیم.

برای ما راحت‌تر است که به جای ساعت‌ها گشتن در پاساژ و مغازه، در منزل اجناس خود را خریداری نماییم و آنها را درب منزل دریافت کنیم.

به راحتی می‌توانیم از طریق شبکه‌های مجازی گوناگون، از احوال آشنایان خود آگاه شده و علاقمندی‌های آنها را دنبال کنیم. می‌توانیم دوستان جدیدی پیدا کرده و یا می‌توانیم کسب و کار مجازی خود را راه‌اندازی کنیم.

بسیاری از موارد مشابه آنچه ذکر شد وجود دارند که ما را به استفاده از اینترنت ترغیب می‌کنید. در این میان برای راحت‌تر شدن انجام این امور، روز به روز سرعت اینترنت افزایش یافته و دستگاه‌های جدیدتری به کاربران ارایه شدند. در پی اینترنتی شدن بسیاری از امور دو مشکل عمده به وجود آمد که شرکت‌های تولید کننده را به فکر ساخت دستگاه‌های جدید برای رفع این مشکلات نمود.

اولین مشکل دسترسی به اینترنت در هر زمان و مکان است. در مکان‌هایی که دسترسی به خط ثابت تلفن برای استفاده از مودم ADSL وجود ندارد و یا در سفر چگونه می‌توانیم از اینترنت با کیفیت و پر سرعت، با قابلیت به اشتراک‌گذاری آن با دستگاه‌های دیگر استفاده کنیم اگر مودم‌های همراه به کاربران عرضه نشده بودند؟

مشکل دوم این است که در پی استفاده زیاد از اینترنت با تخلیه شارژ دستگاه خود مواجه می‌شویم، که اگر در مکانی دور از برق شهری باشیم دستگاه‌مان خاموش خواهد شد. بنابراین پاور بانک برای رفع این مشکل به بازار عرضه شد.

از همین روی در ادامه می‌خواهیم به معرفی مودم همراه و پاور بانک بپردازیم و مزایای استفاده از آنها را بیان خواهیم کرد.

مودم همراه چیست؟

مودم همراه یا مودم سیم کارت خور که به آن مودم جیبی نیز گفته می‌شود، توسط یک سیم کارت، ارتباط با اینترنت پرسرعت و با کیفیت را برقرار می‌کند. این سیم کارت می‌تواند از یکی از اپراتورهای تلفن همراه ایرانسل، همراه اول یا رایتل خریداری شود. استفاده از مودم جیبی به اندازه‌ای نظر کاربران را جلب کرده که بسیاری این مودم‌ها را جایگزین مودم ADSL کرده‌اند.

شاید از خود بپرسید چه نیازی به خرید یک دستگاه جدید مودم وجود دارد در حالی که تلفن همراهمان می‌تواند چنین امکانی را در اختیار ما قرار دهد؟

مودم سیم کارت خور مزایایی دارد که جوابگوی این سوال خواهد بود.

اولین مزیت استفاده از مودم جیبی سیم کارت خور این است که چون کوچک و سبک است قابل حمل بوده و می‌تواند در هر مکانی اینترنت را در اختیار شما قرار دهد.

اما یکی از مهم‌ترین مزایای مودم همراه این است که با استفاده از آن زمان تخلیه شارژ باتری دستگاه شما به تاخیر خواهد افتاد. دلیل این امر این است که اتصال به اینترنت از طریق دیتای تلفن همراه، مشکلاتی مانند هزینه بالا و سرعت بسیار کمتر بسته اینترنت، مصرف شارژ بیشتر گوشی و داغ کردن و کاهش طول عمر باتری و پردازنده دستگاه را به همراه خواهد داشت.

همچنین اینترنت مودم سیم کارت خور را می‌توان با دستگاه‌های دیگر به اشتراک گذاشت. بنابراین اهمیتی ندارد که دستگاه‌های دیگر به روز باشند یا خیر! مودم همراه می‌تواند اینترنت 4G یا LTE را در اختیار دستگاه‌های دیگر نیز قرار دهد.

استفاده از مودم سیم کارت خور بسیار ساده است و هر شخصی با هر سطح از اطلاعات می‌تواند به راحتی از آن استفاده نماید.

پاور بانک چیست؟

همان گونه که گفتیم، استفاده بیش از حد از دستگاه‌های دیجیتال سبب تخلیه شارژ این دستگاه‌ها می‌شود. پاور بانک به عنوان شارژر قابل حمل می‌تواند در هر مکانی شارژ مورد نیاز دستگاه‌های ما را تامین کند.

انواع گوناگونی از پاور بانک به بازار عرضه شده است. پاور بانک معمولی و پاور بانک خورشیدی از جمله مهم‌ترین این دستگاه‌ها بوده که قابلیت‌های متفاوتی دارند. پاور بانک معمولی از طریق شارژر USB می‌تواند به ذخیره شارژ در باتری داخلی خود بپردازد و در زمان مورد نیاز برق را در اختیار دستگاه مورد نظر ما قرار دهد. اما ظرفیت پاور بانک معمولی محدود است و به مدت طولانی نمی‌تواند شارژ را تامین نماید. بنابراین شرکت‌های تولید کننده به فکر ساخت پاور بانک خورشیدی افتادند.

پاور بانک خورشیدی شارژر قابل حملی است که علاوه بر ذخیره شارژ از طریق شارژر USB، می‌تواند از طریق نور خورشید نیز به ذخیره شارژ در باتری داخلی خود بپردازد. به همین دلیل پاور بانک خورشیدی برای استفاده طولانی از تجهیزاتی که طول عمر باتری کمی دارند و در مکان‌هایی که دسترسی به برق شهری وجود ندارد بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرند.

به عنوان مثال برای نظارت تصویری بر اماکنی از قبیل ویلاها و باغ‌ها که دسترسی به برق شهری وجود ندارد به راحتی می‌توان با استفاده از پاور بانک خورشیدی، برق مورد نیاز انواع دوربین مداربسته بیسیم شامل انواع دوربین مداربسته سیم کارت خور و انواع دوربین مداربسته وای فای را فراهم کرد. از آنجا که باتری این دوربین‌ها برای استفاده‌های طولانی مدت طراحی نشده‌اند، با استفاده از انواع پاور بانک خورشیدی می‌توان مدت زمان بیشتری از آن‌ها استفاده نمود.

پاور بانک مودم‌دار

یکی از جدیدترین و جذاب‌ترین دستگاه‌هایی که وارد بازار شده است پاور بانک مودم دار است. پاور بانک مودم دار هر دو قابلیت برق رسانی و اتصال به اینترنت را در یک دستگاه کوچک فراهم می‌نماید. به عبارت دیگر پاور بانک مودم دار دارای یک مودم همراه و یک پاور بانک است.

بنابراین پاور بانک مودم دار برای دستگاه‌هایی از قبیل موبایل و تبلت و در کل دستگاه‌هایی که به شارژ شدن و اینترنت همزمان نیاز دارند مانند دوربین وای فای می‌تواند بسیار مفید باشد.

جمع بندی

با توجه به مطالبی که ذکر شد و دستگاه‌هایی که معرفی شد، امروزه استفاده از اینترنت افزایش یافته و دسترسی به آن ساده‌تر شده است. بنابراین افراد با اهداف گوناگونی به استفاده از اینترنت روی آورده‌اند. در این میان دستگاه‌هایی جهت فراهم نمودن بستر مورد نیاز برای برقراری ارتباطات بهتر وارد بازار شده‌اند که انواع گوناگونی داشته و افراد بر اساس نیاز خود می‌توانند از آنها استفاده کنند.

برای خرید انواع پاور بانک و مودم همراه و آشنایی بیشتر با این دستگاه‌ها می‌توانید به بخش خرید در فروشگاه اینترنتی پاساک مراجعه کرده و در صورت لزوم از طریق تماس با مشاوران فنی پاساک گروپ راهنمایی‌های لازم را دریافت کنید.

منبع: ویرلن

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