به گزارش خبرنگار مهر، شامگته چهارشنبه نشست هم‌اندیشی هیئت کوهنوردی کهگیلویه و بویراحمد با پیشکسوتان این رشته شامگاه چهارشنبه برگزار شد؛ نشستی که بخش قابل توجهی از آن به یک دغدغه مشترک اختصاص داشت، نام‌هایی که طی سال‌های اخیر بر برخی قلل و مسیرهای دنا نشسته‌اند و به گفته پیشکسوتان، با نام‌های تاریخی و محلی این رشته‌کوه فاصله دارند.

در این نشست، پیشکسوتان کوهنوردی تأکید کردند که نام قلل دنا تنها یک عنوان جغرافیایی نیست، بلکه بخشی از تاریخ، فرهنگ، گویش و حافظه مردم منطقه است و تغییر آن بدون بررسی کارشناسی می‌تواند بخشی از این میراث را از بین ببرد.

نام‌های اصیل دنا باید به تابلوها برگردد

پدرام، از پیشکسوتان کوهنوردی، در این نشست با اشاره به برخی قلل شاخص دنا اظهار کرد: تعدادی از قله‌ها و مسیرهای این رشته‌کوه هنوز فاقد تابلو هستند و پیشنهاد ما این است که در صورت تابلوگذاری، نام‌های اصیل و محلی آنها حفظ شود.

وی افزود: متأسفانه دو قله نیز در گذر زمان با نام‌های دیگری میان کوهنوردان شناخته شده‌اند و چون این اسامی جدید در گروه‌های مجازی و مراودات روزانه رواج پیدا کرده، لازم است نام‌های اصلی آنها احیا و تابلوگذاری شود.

پدرام با اشاره به رواج نام‌هایی مانند «برج شیطان» و «دره عشق» برای برخی عوارض دنا، گفت: چنین نام‌هایی باید مورد بررسی قرار گیرند و نام‌های تاریخی و محلی منطقه جایگزین آنها شود.

وی همچنین از تغییر برخی نام‌ها مانند «کاچیان» و «ماژدون» انتقاد کرد و افزود: وقتی یک نام محلی ریشه در فرهنگ و طبیعت منطقه دارد، نباید صرفاً بر اساس برداشت شخصی یا ترجمه نادرست، تغییر کند.

شناسنامه‌دار شدن قلل؛ مطالبه اصلی پیشکسوتان

پدرام پیشنهاد کرد قلل دنا بر اساس نقشه‌های توپوگرافی یک‌پنجاه‌هزارم سازمان نقشه‌برداری کشور، اطلاعات محلی و بررسی‌های میدانی شناسایی و شناسنامه‌دار شوند.

وی تصریح کرد: ارتفاع قلل باید مشخص و برای هر قله یک پلاک فلزی کوچک شامل شماره و نام محلی نصب شود تا اطلاعات هر قله به شکل مشخص و قابل استناد ثبت شود.

او همچنین بر آموزش کوهنوردان برای شناخت نام مسیرها، دره‌ها و عوارض طبیعی و فرهنگ‌سازی درباره بازگرداندن زباله از کوهستان تأکید کرد.

نیک‌اقبال: ندانستن نام محل حادثه می‌تواند جان کوهنورد را بگیرد

زواره نیک‌اقبال، کوهنورد و پیشکسوت، نیز با اشاره به تجربه یک حادثه در دنا گفت: در یکی از حوادث، چند نفر زیر یک تونل برفی گرفتار شدند و برای درخواست کمک تماس گرفتند، اما یکی از مشکلات، ناتوانی آنها در اعلام دقیق موقعیتشان بود.

وی افزود: با توضیحاتی که حادثه‌دیدگان ارائه کردند، کوهنوردان محلی توانستند محل را شناسایی کنند و خود را به منطقه برسانند، اما متأسفانه تعدادی از افراد جان خود را از دست داده بودند.

نیک‌اقبال تأکید کرد: روستاها و عشایر اطراف دنا معمولاً بهترین شناخت را از منطقه دارند و در حوادث می‌توانند نخستین امدادرسانان باشند؛ بنابراین کوهنوردان باید نام‌های محلی و واقعی مناطق را بشناسند.

وی گفت: اگر کوهنوردی تنها با شماره‌های غیررسمی یا اسامی جدید یک مسیر را معرفی کند، ممکن است مردم محلی و امدادگران نتوانند محل حادثه را به‌درستی شناسایی کنند.

نام‌های دنا بخشی از فرهنگ مردم منطقه است

نیک‌اقبال با اشاره به تنوع گویش‌های موجود در دنا اظهار کرد: بسیاری از اسامی این رشته‌کوه ریشه در زبان و فرهنگ مردم منطقه، از جمله لرها و قشقایی‌ها دارد.

وی افزود: «قاش‌مستان»، «نوول»، «چارچیلی» و بسیاری از نام‌های دیگر دنا دارای پیشینه و معنای مشخص هستند و نباید تصور کرد که این اسامی قابل تغییر یا ترجمه سلیقه‌ای هستند.

این پیشکسوت کوهنوردی تأکید کرد: دنا به اندازه‌ای از نظر تاریخی و فرهنگی ارزشمند است که نیاز به تغییر نام‌های قدیمی ندارد، بلکه نیازمند ثبت، حفظ و معرفی درست همین نام‌هاست.

اسامی دنا باید با بررسی میدانی اصلاح شود

قیصرپور، دیگر پیشکسوت کوهنوردی، نیز گفت: اسامی دنا بر اساس گویش و فرهنگ طوایف شمال و جنوب این رشته‌کوه شکل گرفته و کسی نمی‌تواند بدون شناخت آنها را جابه‌جا کند.

وی با اشاره به وجود اشتباهاتی در برخی نقشه‌ها، اظهار کرد: باید نام‌های موجود در نقشه‌های توپوگرافی با اطلاعات محلی تطبیق داده شود و نام صحیح هر قله مشخص شود.

قیصرپور افزود: قله «ماش» نیز در میان مردم منطقه با نام‌های دیگری شناخته شده و «قاش‌مستان» نیز دارای معنای محلی است؛ بنابراین این موارد باید پیش از هرگونه تابلوگذاری مورد بررسی قرار گیرند.

وی تأکید کرد: اصلاح اسامی و نصب تابلو باید بر اساس نام‌های قدیمی و معتبر انجام شود، نه نام‌هایی که به‌تازگی در میان برخی گروه‌ها رواج پیدا کرده‌اند.

تعیین تکلیف نام قلل باید از مسیر فدراسیون دنبال شود

پهلوانی، دیگر پیشکسوت کوهنوردی، نیز با بیان اینکه بهتر است اختلاف‌نظرها درباره نام‌ها در کمیته‌های تخصصی بررسی شود، گفت: رشته‌کوه دنا با استان اصفهان نیز ارتباط جغرافیایی دارد و برخی قلل در دو سوی دنا با نام‌های متفاوت شناخته می‌شوند.

وی افزود: برای جلوگیری از برداشت‌های متفاوت، لازم است موضوع نام‌گذاری قلل با هماهنگی هیئت کوهنوردی استان اصفهان و از طریق فدراسیون کوهنوردی کشور دنبال شود.

پهلوانی همچنین خواستار جلوگیری از نصب تابلوهای اختصاصی توسط باشگاه‌ها و گروه‌های مختلف شد و گفت: تا زمانی که اسامی به شکل رسمی بررسی و تصویب نشده‌اند، نباید هر باشگاه یا گروهی به صورت مستقل اقدام به نصب تابلو کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت زیرساخت‌های کوهنوردی در سی‌سخت، اظهار کرد: بیش از ۲۵ سال است که موضوع احداث یک مجموعه و تأسیسات ورزشی مرتبط با کوهنوردی مطرح است و این پروژه همچنان به سرانجام نرسیده است.

پاسخ هیئت کوهنوردی: جلوی تابلوگذاری بدون هماهنگی گرفته می‌شود

در ادامه این نشست، حسین‌زاده، رئیس هیئت کوهنوردی کهگیلویه و بویراحمد، با اشاره به موضوع تابلوگذاری در دنا گفت: تاکنون هیچ استانی بدون هماهنگی هیئت کوهنوردی استان اقدام به نصب تابلو نکرده است.

وی افزود: در آخرین مورد نیز زمانی که موضوع نصب تابلویی در منطقه «کلاه‌کلا» توسط برخی افراد مطرح شد، موضوع به هیئت کوهنوردی استان اطلاع داده شد و با مکاتبه با هیئت کوهنوردی استان اصفهان، از اجرای آن جلوگیری شد.

حسین‌زاده گفت: حتی درخواست تشکیل کمیته انضباطی درباره افراد دخیل در این اقدام ارائه شد و هیئت کوهنوردی استان اصفهان نیز آن افراد را به رسمیت نشناخت.

در مجموع، آنچه از سخنان پیشکسوتان کوهنوردی در این نشست برمی‌آید، یک مطالبه روشن است: دنا پیش از آنکه به تابلوهای بیشتر نیاز داشته باشد، به یک نظام مشخص برای ثبت، تثبیت و صیانت از نام‌های اصیل خود نیاز دارد؛ نظامی که بتواند هم هویت تاریخی این رشته‌کوه را حفظ کند و هم در مواقع بحران، مسیر امدادرسانی و شناسایی دقیق موقعیت کوهنوردان را تسهیل کند.