به گزارش خبرنگار مهر، عیسی گلبینیمفرد شامگاه چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی وقوع حریق در بخشی از عرصههای جنگلی بالادست روستای محمدآباد مینودشت، اکیپ عملیاتی یگان حفاظت منابع طبیعی این شهرستان به محل اعزام شدند.
وی افزود: نیروهای عملیاتی پس از حضور در منطقه، با تلاش مستمر موفق شدند شعلههای آتش را مهار کرده و عملیات اطفای حریق را بهطور کامل به پایان برسانند.
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان با بیان اینکه وضعیت منطقه اکنون تحت کنترل است، بر ضرورت همکاری مردم و گردشگران برای پیشگیری از وقوع آتشسوزی در عرصههای طبیعی تأکید کرد.
گلبینیمفرد از شهروندان و گردشگران خواست از روشن کردن آتش در جنگلها و حاشیه عرصههای جنگلی خودداری کنند و در صورت مشاهده دود یا شعله در مناطق جنگلی، موضوع را از طریق شمارههای ۱۳۹ و ۱۵۰۴ اطلاع دهند.
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