به گزارش خبرنگار مهر، عیسی گلبینی‌مفرد شامگاه چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی وقوع حریق در بخشی از عرصه‌های جنگلی بالادست روستای محمدآباد مینودشت، اکیپ عملیاتی یگان حفاظت منابع طبیعی این شهرستان به محل اعزام شدند.

وی افزود: نیروهای عملیاتی پس از حضور در منطقه، با تلاش مستمر موفق شدند شعله‌های آتش را مهار کرده و عملیات اطفای حریق را به‌طور کامل به پایان برسانند.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان با بیان اینکه وضعیت منطقه اکنون تحت کنترل است، بر ضرورت همکاری مردم و گردشگران برای پیشگیری از وقوع آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی تأکید کرد.

گلبینی‌مفرد از شهروندان و گردشگران خواست از روشن کردن آتش در جنگل‌ها و حاشیه عرصه‌های جنگلی خودداری کنند و در صورت مشاهده دود یا شعله در مناطق جنگلی، موضوع را از طریق شماره‌های ۱۳۹ و ۱۵۰۴ اطلاع دهند.