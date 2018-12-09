حسین غفرانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تعداد کارت ملی های صادر شده در اصفهان اظهار داشت: تا کنون سه میلیون و ۴۰ هزار کارت ملی صادر شده است که ۷۶ درصد جمعیت هدف را در برگرفته است.

وی ادامه داد: ۲۶ درصد مردم هنوز برای دریافتن کارت ملی هوشمند اقدام نکرده اند و نباید دریافت کارت ملی هوشمند را به اواخر سال موکول کنند.

مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان با بیان اینکه ۱۰۶ دفتر پیشخوان و دفاتر پست و ادارات ثبت احوال خدمات ارائه می دهند، افزود: شهروندان می توانند در سامانه NSR درخواست خود را ثبت و از طریق این سامانه برای دریافت کارت ملی هوشمند اقدام کنند.

وی با اشاره به مزایای کارت ملی هوشمند، بیان داشت: این کارت ها علاوه بر اینکه نقش کیف پول، تایید هویت و امضای دیجیتال را ایفا میکند، جایگزین بسیاری از کارت‌های موجود و خدمات موجود در آنها بشود و رفتار خدمات دهی و خدمات گیری را در چرخه اداری تسهیل ‌کند.

غفرانی با اشاره به شایعات مبنی بر افزایش هزینه کارت ملی هوشمند، گفت: با وجود مشکلات و مسائل اقتصادی هیچ تغییری در هزینه کارت ملی هوشمند به وجود نیامده و هزینه کارت ملی هوشمند برای هر فرد ۳۱ هزار تومان است.

وی در ارتباط با تعداد نوزاد های متولد شده در هشت ماهه نخست سال جاری، گفت:‌ تعداد نوزاد ها متولد شده ۵۰ هزار و۹۱۲ نفر است که تعداد۲۶ هزار و ۱۴ نفر از آنها پسر و ۲۴ هزار و ۸۹۸ نفر از این نوزادان دختر بودهاند.