به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، کمپانی دیزنی روز شنبه ۸ دسامبر (۱۷ آذر) اعلام کرد که نخستین تریلر فیلم ابرقهرمانی «انتقام جویان: پایان بازی» اثر مارول کامیکس رکورد پربیننده‌ترین تریلر تاریخ در ۲۴ ساعت اول را شکسته است.

توییتر استودیوهای مارول در واکنش به این خبر نوشت: برای فوق العاده ترین هواداران در جهان، از اینکه از آغاز تا پایان بازی حضور داشتید و از اینکه این تریلر را با ۲۸۹ میلیون بار بازدید به پربیننده ترین تریلر تاریخ در ۲۴ ساعت اول مبدل کردید، تشکر می کنیم.

این رکورد پیش از این از آن فیلم «انتقام جویان: جنگ ابدیت» با ۲۳۰ میلیون بازدید در ۲۴ ساعت نخست بود. باتوجه به اعلام کمپانی دیزنی جایگاه سوم این فهرست را نیز تریلر لایواکشن «شیرشاه» با ۲۲۴.۶ میلیون بازدید در اختیار دارد.

تریلر «انتقام جویان: پایان بازی» که زمانش کمی بیشتر از ۲ دقیقه است به دلیل اجتناب از نشان دادن برخی جزییات درباره طرح داستان فلیم با تحسین بسیار زیادی از سوی هواداران این اثر مواجه شده است.

«انتقام جویان: پایان بازی» ۲۶ آوریل ۲۰۱۹ اکران می شود.