توجه به کنترل های پیش نگر، منجر به کاهش سرقت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی محمودی شنبه شب در جلسه قرارگاه مبارزه با سرقت اظهار داشت: هدف از تشکیل قرارگاه سرقت و کنترل جرایم شاخص تاکید بر مسئول سازی سازمان ها در این زمینه است.

وی با اشاره به اینکه پلیس متولی نظم و امنیت در جامعه است، بیان کرد: پلیس نباید جوابگوی مسئولیت نهادها و سازمان ها در سرقت باشد و سازمان ها لازم است سهم خود را در همکاری با پلیس ایفا کنند.

این مقام ارشد انتظامی افزود: امروزه هدف پلیس در رویکرد اجتماعی در مقابله با جرایم، کنترل پیش نگر است و این کار نیازمند کنترل های پیش نگر از طرف سازمان هایی است که می توانند در کاهش سرقت نقش آفرینی کنند.

فرمانده انتظامی استان قزوین گفت: برخورد صرف پلیس با جرم سرقت و دستگیری سارقان پاک کردن صورت مسئله است و مسئول سازی سازمان ها می تواند این نقیصه را جبران کند تا نه تنها سرقت بلکه سایر جرایم نیز به سمت پلیس سرریز نشود.

وی آموزش همگانی و ارتقاء آگاهی شهروندان را از اقدامات کنترلی پیش نگر پلیس لازم دانست و اظهارداشت: باید سطح آگاهی شهروندان را با شناسایی محلات جرم خیز، نیازسنجی های آموزشی و استفاده از کارشناسان ارتقاء داده و آنان را در تامین و حفظ امنیت با پلیس همراه سازیم.

سردارمحمودی نقش رسانه ها در تولید امنیت اجتماعی را مهم دانست و یادآورشد: با توجه به گسترش شهرنشینی و تنوع و پیچیدگی جرایم، توانمندسازی افراد جامعه، فرهنگ سازی و نهادینه کردن تعامل و همکاری مردم با پلیس خدمتگزار از رسالت های مهم رسانه هاست.

فرمانده انتظامی استان قزوین تصریح کرد: پلیس در چارچوب قانون نسبت به انجام اقدامات مناسب از جمله آگاه سازی، اطلاع رسانی و تعامل با مردم و سازمان های مردم نهاد و آموزش وپرورش در پیشگیری از وقوع جرم اهتمام دارد و تعیین سهم دستگاه ها و حمایت آنها در ابعاد مختلف می تواند در تولید امنیت بالا و ایجاد بسترهای لازم برای پیشرفت جامعه موثر باشند.