به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، پارلمان عراق تصمیمی برای بررسی صلاحیت وزرای باقی مانده کابینه «عادل عبدالمهدی» طی جلسه امروز خود ندارد.

بر اساس این گزارش، در همین ارتباط پارلمان عراق اعلام کرد که نمایندگان در جلسه امروز خود بررسی صلاحیت وزرای باقی مانده کابینه جدید این کشور را در دستور کار ندارند.

این در حالی است که پس از درگیری های روز سه شنبه هفته گذشته در پارلمان، رسیدگی به صلاحیت وزرای پیشنهادی عبدالهدی به روز پنجشنبه گذشته موکول شده بود.

درحال حاضر، معرفی فالح الفیاض به عنوان وزیر کشور محور اختلافات نمایندگان پارلمان عراق است.