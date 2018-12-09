آغاز طرح انتظامی ترافیکی پلیس تهران

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین رحیمی در نشست خبری طرح طاهر که در محل فرماندهی پلیس فاتب برگزار شد، افزود: پلیس راهور تهران در راستای اجرای طرح طاهر با سرعت غیر مجاز، حرکات مارپیچ و دیگر تخلفات رانندگی برخورد می کند.

وی با بیان اینکه ۷۰ درصد جان باختگان حوادث رانندگی در تهران عابران پیاده و رانندگان هستند، تاکید کرد: بیش از هفت میلیون خودرو در تهران تردد می کنند.

رییس پلیس پایتخت ادامه داد: میزان تلفات تصادفات رانندگی در تهران ۴ درصد کاهش داشته است.

سردار رحیمی از احیای گشت نامحسوس پلیس در تهران خبر داد و گفت: پلیس نامحسوس با لایی کشی، سبقت و سرعت غیر مجاز در بزرگراهها برخورد می کند.

وی با اشاره به اجرای طرح ماهر افزود: خودروهایی که در این طرح توقیف می شوند از سه روز تا یک ماه در توقیف پلیس می مانند و رانندگان متخلف باید در دوره های آموزشی شرکت کنند.

وی برخورد با خودروهای سنگین که شبانه تردد و آلودگی هوا ایجاد میکنند را بخش دیگری از اجرای طرح طاهر دانست و گفت: در مرحله نخست اجرای طرح، ۱۳۵۷ خودرو توقیف و ۵۲ خودرو اعمال قانون شد.

سردار رحیمی در مورد تردد برخی مقامان از خطوط ویژه افزود: خط ویژه مخصوص خودروهای امدادی و پلیس است و درخواست جدیدی در این مورد نداشته ایم. در این زمینه دستورالعمل مشخصی وجود دارد.