به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه آثار نقاشی فروغ ستوده روز جمعه ۲۳ آذرماه در نگارخانه بهنام دهش‌پور آغاز به کار می کند. «طبیعت از دو نگاه» نام مجموعه آثار فروغ ستوده با سبک رئال و سوررئال است که در این نمایشگاه ارایه می شود.

فروغ ستوده درباره آثار این نمایشگاه که برگرفته از روحیه درونی و محیط اطراف است، گفت: طبیعت نماد رفتار ما انسانهاست. ۴۶ اثر در این نمایشگاه عرضه می شود که با الهام از رنگ و جنسیت رنگ به لطافت طبیعت و بعضا به بی توجهی و خشونت به آن اشاره دارد.

فروغ ستوده متولد ۱۳۳۹ در شهر کاشان، گرافیست، نقاش، طراح و دانش آموخته رشته گرافیک از دانشگاه الزهرا است. آثار این هنرمند در نمایشگاه های خصوصی و گروهی در شهرهای مونیخ، بانکوک، پاریس و موزه هنرهای زیبا و بلونیای ایتالیا به نمایش درآمده است.

بخشی از عواید حاصل از این نمایشگاه صرف تامین هزینه دارو و درمان بیماران مبتلا به سرطان می شود.

این نمایش جمعه ۲۳ آذرماه ساعت ۱۶تا ۲۰ افتتاح می شود و از ۲۴ الی ۲۸ آذرماه ساعت ۱۱-۱۹ امکان بازدید از آن در نگارخانه بهنام دهش‌پور به نشانی خیابان شهید لواسانی(فرمانیه غربی)، خیابان شهید جباریان(فروردین سابق)، کوچه مسجدی، کوچه مرمری، پلاک ۱۳ وجود دارد.