به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در حمله تروریست های بوکوحرام به یک پایگاه نظامی در شمال شرقی نیجریه، ۲ نظامی این کشور کشته شدند.

به گزارش این رسانه، چند نظامی دیگر نیز در این حمله زخمی شده اند.

این حمله انتحاری در روستای «غولومبا» واقع در ولایت «بورنو»در شمال شرقی نیجریه روی داده است.

گفتنی است گروهک تروریستی بوکوحرام که از سال ۲۰۰۰ اعلام موجودیت کرده است، از سال ۲۰۰۹ به بعد در اقدامات خشونت آمیز مختلفی تاکنون نزدیک به ۲۰ هزار نفر را کشته است.

این گروهک تروریستی از سال ۲۰۱۵ در کشورهایی نظیر کامرون، بنین، چاد، نیجر و نیجریه اقدام به اعمال تروریستی می کند.