نقش فراموش نشدنی «مرجعیت» و «بسیج مردمی» در شکست داعش

خبرگزاری مهر، سرویس بین الملل- فاطمه صالحی: عراق در حالی سالگرد پیروزی علیه داعش را جشن می گیرد که بررسی حوادث روی داده در این کشور نشان می دهد که هرگاه مرجعیت و مردم در کنار هم قرار می گیرند می توانند بر خون بارترین و بی رحم ترین تشکیلات تروریستی جهان نیز فائق آیند.

حیدرالعبادی نخست وزیر سابق عراق، ۱۰ دسامبر ۲۰۱۷ در سخنانی، پیروزی نهایی بر گروه تروریستی داعش و ازادسازی خاک این کشور از دست تروریست ها را اعلام کرد. گروه تروریستی داعش کنترل ۳ استان صلاح الدین، الانبار و موصل و بخش هایی از کرکوک و دیالی را از ژوئن ۲۰۱۴ تا دسامبر ۲۰۱۷ در دست داشت.

دولت عراق نیز به همین مناسبت اعلام کرد که ۱۰ دسامبر در این کشور به مناسبت پیروزی بر داعش تعطیل رسمی است. در همین راستا عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق در سخنرانی خود به مناسبت نخستین سالگرد پیروزی نهایی بر گروه تروریستی داعش در این کشور گفت: هرگز اجازه نخواهیم داد عراق تبدیل به پایگاه و یا گذرگاه تروریستها شود یا از آن برای حمله به دیگر کشورها استفاده شود.

وی در ادامه افزود: تمام جهانیان دیدند که تروریسم در عراق از بین رفت و ما نخستین و بزگترین پیروزی را علیه تروریسم و داعش رقم زدیم. سخنان تفرقه انگیز و طایفه ای از بین رفت و ما وحدت میان گروه های عراقی را بار دیگر نشان دادیم. عراق خاک خود را بازپس گرفت و مردم این کشور اراده و کرامتشان را. ما به همه اعلام کردیم که با تروریسم و تندروی و استبداد مخالف هستیم. سالهای سرکوب و دیکتاتوری و تبعیض باعث شد تا عراق امنیت و ثبات خود را از دست بدهد و زمان آن فرارسیده که اشتباهات گذشته را پشت سر بگذاریم و درهای امید را باز کنیم.

نخست وزیر عراق تاکید کرد: باید روند بازسازی مناطق مختلف عراق انجام شود چرا که مردم فدارکای های زیادی برای آزادسازی کشور طی سالهای گذشته کردند و امروزه از سوء خدمات رسانی رنج می برند. عراق از این تجربه تلخ و جنگ های خارجی و داخلی و مبارزه با تروریسم بیرون آمد. ما امروزه بیش از پیش اعتقاد به هم زیستی مسالمت آمیز با کشورهای همسایه و دوست داریم و دست خود را برای ساختن آینده ای باثبات برای تمام ملتها دراز می کنیم. پیام ما به برادران و همسایگانمان در کشورهای عربی و کشورهای منطقه این است که امنیت و سرنوشت ما یکی است و هیچ جایگزینی برای همکاری وجود ندارد.

عراق در حالی نخستین سالگرد پیروزی اش را بر تروریستهای داعشی جشن می گیرد که برای این پیروزی تاوان سنگینی به سنگینی خون مردم این کشور داده است. عراق بعد از گذشت سه سال از جنگ بی امان با تروریستهای داعش که ده ها هزار کشته و صدها هزار آواره و ویرانی های گسترده برجای گذاشت پیروزی علیه این تشکیلات تروریستی را اعلام کرد. تشکیلاتی که ساخته دست سازمانهای جاسوسی آمریکا و انگلیس با حمایت بی دریغ عربستان و رژیم صهیونیستی برای از بین بردن مقاومت در عراق و سوریه و کشاندن آن به دیگر کشورهای منطقه و ایجاد «خاورمیانه جدید» بود.

نباید فراموش کرد که یکی از ارکان اصلی این پیروزی فتوای آیت الله العظمی سید علی سیستانی مرجع عالی قدر شیعیان عراق بود. بعد از فتوای مرجعیت این کشور در خصوص لزوم مبارزه با تروریستهای داعشی بود که سیل داوطلبان و جوانان عراق خود را به جبهه های نبرد علیه تروریستها در مناطق مختلف رساند.

تشکیل حشد شعبی یا همان بسیج مردمی در عراق شبیه آنچه که در ایران و در بحبوحه انقلاب اسلامی بنا به فرمایش امام راحل تشکیل شد تبدیل به یکی از ستون های نیروهای مسلح عراق علیه داعش شد و چنان تأثیری بر روند نظامی این کشور گذاشت که حتی بعد از شکست داعش نیز هم چنان پابرجا بوده و در کنار نیروهای امنیتی مشغول حفاظت از امنیت عراق است. حتی گروه ها و جریان های مخالف مقاومت و مرجعیت نمی توانند منکر تأثیر جدی آنها در این کشور در برابر داعش باشند.

گرچه عراق امروز شکست وحشی ترین و خون بارترین تشکیلات تروریستی عصر حاضر را جشن می گیرد که باید نسبت به بازگشت عناصر داعش چه به صورت آشکار و قهری و چه به صورت نرم و مخفیانه هوشیار باشد.

نیروهای امنیتی عراق در کنار حشد شعبی با مراقبت کامل از مرزها و رصد تحرکات عناصر باقی مانده از داعش و گروه های زیر زمینی آن تلاش دارند تا مانع از قدرت گرفتن مجدد آنها در کشور شوند اما سیاستمداران عراقی نیز باید مراقب حضور عناصری که از لحاظ فکری به این گروه تروریستی نزدیک هستند باشند چرا که پیشتر نیز اخباری در خصوص نامزد شدن عناصر وابسته به داعش در انتخاباتهای مختلف عراق و تلاش آنها برای بازگشت به این کشور در عرصه سیاسی منتشر شده بود که با هوشیاری مردم و مسئولین این کشور ناکام مانند.

البته نباید از نقش مهم و مؤثر ایران در حمایت از عراق و یاری رساندن به این کشور در جنگ علیه داعش غافل بود به طوریکه مسئولان عراقی بارها از ایران به دلیل این حمایت قدردانی کردند. ابومهدی المهندس، نائب رئیس حشد شعبی عراق در اولین سالروز پیروزی این کشور بر داعش با تقدیر و تشکر از آیت الله سیستانی، مرجع عالی قدر شیعه ، شهدا و خانواده های آنها، نیروهای حشد شعبی، محور مقاومت و تمام کشورها و احزابی که در جنگ با داعش نقش داشتند گفت: در اینجا لازم است همراهی و حمایت گسترده ایران و حزب الله از عراق در جنگ با داعش را به یاد بیاوریم.

برهم صالح رئیس جمهور عراق نیز در جریان سفر اخیرش به ایران و دیدار با حسن روحانی تاکید کرد: ما حمایت‌های ایران از عراق در مبارزه با تروریسم را فراموش نمی‌کنیم. ایران با حمایت‌هایی که از ما انجام داد، نقش بزرگی در شکست تروریسم داشت. ما اهمیت بسیار بالایی برای نقش ایران در نظام منطقه‌ای جدید قائل هستیم.

عراق در حال حاضر در مقابل مرحله جدیدی از تاریخ این کشور قرار دارد و آن همان بحث تشکیل دولت بعد از پیروزی بر گروه تروریستی داعش و پیشبرد روند سیاسی به شمار می آید که آزمون سختی برای دولتمردان و سیاستمداران عراقی محسوب می شود چرا که در دولت جدید باید افرادی بر سر کار بیایند که علاوه بر شایستگی های لازم از تفکرات حامی داعش به دور بوده و بیش از آنکه به فکر منافع خود باشند به خدمت رسانی به مردم عراق فکر کنند.