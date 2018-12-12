به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، علیرغم سالها تحریم توسط اروپا و آمریکا، روسیه در ردهبندی جدید بلومبرگ از اقتصادهای درحال ظهور جهان، پس از مالزی و قبل از چین، در رده دوم قرار گرفته است.
این آژانس خبری تجاری، ۲۰ کشور جهان را از لحاظ معیارهایی نظیر چشمانداز رشد اقتصادی، وضعیت حساب جاری، رتبه اعتباری صندوق ذخیره ارزی و ارزیابی سهام و اوراق بهادار، امتیازدهی و رتبهبندی کرده است.
بر اساس این ضوابط، روسیه ۲.۳۶ امتیاز به دست آورده است و تنها کشوری که امتیاز بیشتری کسب کرده است، مالزی با ۲.۵۵ امتیاز است. این کشور آسیایی به لطف مازاد حساب جاری بالا و چشمانداز رشد اقتصادی نسبتا پایدار، از زمان انتشار رتبهبندی قبلی، در ماه جون، در رتبه اول باقی مانده است.
علیرغم یک رتبه صعود نسبت به ردهبندی ماه جون، چین با اختلافی حدود ۱ امتیاز، همچنان پشت سر روسیه قرار گرفته است. فیلیپین و کلمبیا هم در گروه ۵ کشور برتر قرار گرفتند. ترکیه به اعماق این لیست سقوط کرد و از رتبه ۵ به رتبه ۲۰ رسید.
موقعیت قدرتمندتر اقتصادی روسیه، پیش از این هم در بررسی شرایط تجاری کشورها، توسط بانک جهانی، مورد تاکید قرار گرفته بود. رتبهبندی بانک جهانی هم ۱۹۰ اقتصاد جهان را بر اساس ۱۱ حوزه مقررات تجاری بررسی کرده بود. امسال روسیه با ۴ پله صعود نسبت به سال گذشته به رتبه ۳۱ام رسید. روسیه که از رتبه ۱۲۴ شروع کرده بود حالا میکوشد ظرف ۶ سال آینده خود را به رتبه ۲۰ برساند.
قدرت گرفتن اقتصاد روسیه درحالی است که اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۴ به بهانه درگیریهای کریمه، روسیه را تحریم کرده است. آمریکا هم در سال ۲۰۱۶ روسیه را به دخالت در انتخابات این کشور متهم کرد و تحریمهایی را بر ضد آن به تصویب رساند.
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