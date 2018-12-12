درخواست نمایندگان خراسان جنوبی از رئیس جمهور/هنوز پاسخ نگرفتیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علیرضا عبادی سه شنبه شب در نشست هم اندیشی با مدیران رسانه های خراسان جنوبی با اشاره به اینکه انداختن توپ مشکلات به زمین نمایندگان گل به خودی است، اظهار کرد: این اتفاق فشار را از دستگاه ها و متولیان اجرایی که وظیفه اصلی رفع مشکلات را دارند برمی دارد.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در زمینه رفع مشکلات، نمایندگان وظیفه قانون گذاری، نظارت، تذکر و در نهایت استیضاح را دارند که در مورد بسیاری از مشکلات استان این مهم توسط نمایندگان صورت گرفته است.

عبادی ادامه داد: به عنوان مثال در حوزه مشکلات جاده بیرجند و قائن و راه آهن بارها به وزیر قبلی راه تذکر داده شده و دو بار نیز وزیر را استیضاح کردیم.

وی افزود: در زمینه راه آهن بیرجند امکان اعطای وام از صندوق توسعه به سرمایه گذار را تصویب کردیم، ولی این قانون باید توسط دولت اجرا شود و از این منظر رسانه ها رفع بسیاری از مشکلات را باید از دستگاه های اجرایی و دولت مطالبه کنند.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مطالبه مردم در خصوص رفع مشکلات پرواز فرودگاه بیرجندگفت: در این زمینه در یک روز سه جلسه با متولیان امر در دولت برگزار کرده و مطالبات مردم استان را منتقل کردیم.

عبادی اظهار کرد: اگر نماینده در زمینه وظایف خود در زمینه قانونگذاری، تذکر و استیضاح انجام نداد رسانه ها انجام این وظیفه را از او مطالبه کنند و در غیر اینصور دستگاه و نهاد اجرایی مسئولیت رفع مشکلات را دارد.

وی بیان کرد: چه در این دوره و چه دوره قبل مجمع نمایندگان خراسان جنوبی از رئیس جمهور درخواست دیدار برای بیان و طرح مشکلات استان را داشته ایم ولی بعد از گذشت ۶ سال هنوز به این درخواست پاسخ مثبت داده نشده است.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس با اشاره به بحث افزایش تعداد نمایندگان مردم استان در مجلس ادامه داد: اگر این موضوع توسط مجلس تصویب شود ولی دولت بودجه آن را تأمین نکند باز هم به نتیجه نخواهد رسید.

عبادی با اشاره به اینکه بحث استانی شدن انتخابات مجلس نیز در فضای مجلس مطرح است یادآور شد: به نظر می رسد فضای مجلس با کلیت این موضوع موافق است.