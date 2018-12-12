به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین جمیلی شامگاه سه شنبه در دیدار اعضای هیئت‌مدیره اتاق تعاون و اتاق بازرگانی استان با نماینده عالی دولت در استان زنجان بابیان اینکه تجربه نشان داده به هر میزان که دولت به بخش خصوصی اهمیت داده و به آن توجه کرده است، بخش خصوصی نیز به همان میزان همراه دولت بوده است، افزود: بخش خصوصی در ادوار گذشته همواره به دنبال این نگاه ویژه بوده و خوشبختانه در دولت تدبیر و امید تا حدود زیادی شاهد تحقق آن هستیم.



وی از تشکیل شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات عملی صورت گرفته در دولت برای ارتباط بیشتر با بخش خصوصی یاد کرد و ادامه داد: اگر به دنبال تحقق انتظارات در بخش‌های مختلف هستیم، باید اجازه دهیم تا افراد غیرمسئول و غیر اداری نیز نظرات خود را از تریبون‌های مختلف مطرح کنند.



رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان از راه‌اندازی پویش «حمایت از کالای ایرانی» توسط اتاق بازرگانی زنجان به‌عنوان یکی از اقدامات ارزنده در این راستا یاد کرد و گفت: اعتقاد راسخ به این مهم داریم که هنوز به آن صورت نتوانسته‌ایم از ظرفیت‌هایی که در استان وجود دارد، استفاده کنیم، این در حالی است که با نگاهی جدی‌تر به بخش خصوصی و همراهی این بخش تا حصول نتیجه می‌توان گره بسیاری از مشکلات را در راه توسعه استان مرتفع کرد.



جمیلی در ادامه خواستار ادامه اجرای برند شهری که پیش‌ازاین اتاق بازرگانی عهده‌دار اجرای آن بود و توانست چند فاز از آن را نیز اجرا کند، شد و اظهار کرد: یکی از رویکردهای اصلی اتاق در طول چهار سال گذشته، معرفی ظرفیت‌های استان بوده که تلاش کردیم این مهم را از طریق دعوت از سفرای کشورهای مختلف انجام دهیم.