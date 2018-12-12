واکنش پاکستان به قرار گرفتن در فهرست ناقضان آزادی دینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه پاکستان، وزارت خارجه پاکستان با صدور بیانیه ای در واکنش به قرار گرفتن در لیست ناقضان آزادی دینی از سوی آمریکا اعلام کرد که سوالات زیادی در مورد صلاحیت و عدم جانبداری هیئت منصفه صادر کننده این حکم وجود دارد چرا که پاکستان یک جامعه چند مذهبی است که در آن اقلیت ها و مذاهب مختلف دینی در کنار یکدیگر زندگی می کنند.

در ادامه این بیانیه آمده است که ۴ درصد جمعیت پاکستان شامل مذاهب مسیحی، هندو، بودایی و سیک است و مطابق با قانون اساسی پاکستان تمام اقلیت های مذهبی از حقوق و شرایط یکسانی برخوردارند.

افزون بر این اقلیت های مذهبی برای شریک بودن در امر تدوین قانون در مجلس پاکستان صاحب کرسی هستند.

همچنین دادگاه عالی پاکستان برای حفظ مکان های مذهبی و تاریخی مذاهب مختلف و اقلیت های مذهبی حکم تاریخی صادر کرده است.

در ادامه این بیانیه همچنین آمده است که ضروری است آمریکا به دنبال دلایل گسترش روز افزون اسلام هراسی در کشور خود باشد. کسانی که مدعی حقوق بشر هستند چرا در برابر سرکوب مردم کشمیر و ظلم و ستم وارده براین مردم سکوت کرده اند.

در این بیانیه همچنین تاکید شده است که پاکستان برای حفاظت از اقلیت های دینی و مذهبی خود نیازی به درس گرفتن از دیگران ندارد.

لازم به ذکر است که «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا روز گذشته اعلام کرد که واشنگتن دولت پاکستان را در فهرست ناقضان آزادی دینی قرار داده است.

وزیر خارجه آمریکا در این خصوص اعلام کرد: اسلام آباد را در لیست کشورهایی با نگرانی های خاص در ارتباط با محافظت از مردم در عبادت هایشان مطابق با اعتقادات آن ها قرار داده ایم.

در بیانیه صادره از سوی وزیر خارجه آمریکا در این باره ادعا شده است: واشنگتن نمی تواند چنین سرکوب هایی را تحمل کند!