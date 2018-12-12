اعضای هیات علمی جشنواره شعر فجر منصوب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در احکام جداگانه‌ای، جعفر ابراهیمی، عباس احمدی، بهزاد خواجات، حکیمه دبیران، محمد سلمانی، محمدکاظم کاظمی، جواد محقق و سیدعلی میرافضلی را به عنوان اعضای هیات علمی سیزدهمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر منصوب کرد.

پیش از این نیز در حکمی از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهمن ساکی به عنوان دبیر علمی و مهدی قزلی به عنوان دبیر اجرایی سیزدهمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر منصوب شده بود.

مراسم اختتامیه سیزدهمین جشنواره بین‌المللی جشنواره شعر فجر طی روزهای بهمن‌ماه برگزار خواهد شد.