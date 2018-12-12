  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب و ادبیات
۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۱:۱۸

با حکم وزیر ارشاد؛

اعضای هیات علمی جشنواره شعر فجر منصوب شدند

اعضای هیات علمی جشنواره شعر فجر منصوب شدند

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در احکامی، اعضای هیات علمی سیزدهمین جشنواره بین المللی شعر فجر را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در احکام جداگانه‌ای، جعفر ابراهیمی، عباس احمدی، بهزاد خواجات، حکیمه دبیران، محمد سلمانی، محمدکاظم کاظمی، جواد محقق و سیدعلی میرافضلی را به عنوان اعضای هیات علمی سیزدهمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر منصوب کرد.

پیش از این نیز در حکمی از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهمن ساکی به عنوان دبیر علمی و مهدی قزلی به عنوان دبیر اجرایی سیزدهمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر منصوب شده بود.

مراسم اختتامیه سیزدهمین جشنواره بین‌المللی جشنواره شعر فجر طی روزهای بهمن‌ماه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4483123

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها