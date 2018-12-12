آثار تحریم های ظالمانه بر سلامت مردم ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن هاشمی، در پنل ابتکارات تامین مالی برای سلامت مادر، کودک، نوجوانان و تغذیه در اجلاس بین المللی سلامت مادر، کودک و تغذیه در هند ضمن تقدیر از دولت هند و سازمان جهانی بهداشت به دلیل برگزاری این اجلاس، اظهار داشت: در سال های اخیر، با اجرای طرح تحول سلامت، دسترسی مادران و نوزادان در مناطق شهری و حاشیه شهری افزایش قابل توجهی پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه در طرح تحول سلامت، اولویت با فقرا، نیازمندان و اقشار آسیب پذیر است، افزود: ۹۱۶ پایگاه جدید سلامت به ویژه در مناطق حاشیه شهرها ایجاد کردیم که با بکارگیری مراقبان سلامت، هر یک از این پایگاه ها، ۱۲۵۰۰ نفر از مردم مناطق شهری و حاشیه شهرها را تحت پوشش قرار می دهند بنابراین در طرح تحول سلامت، بیش از ۱۰ میلیون نفر از حاشیه نشینان شهری تحت پوشش خدمات بهداشتی و درمانی قرار گرفتند.

هاشمی با اشاره به ایجاد ۳۷۴ مرکز جامع خدمات سلامت در مناطق شهری در طول سالهای اخیر در کشور خاطرنشان کرد: بیش از ۱۷ هزار نفر از مراقبان سلامت از طریق خرید خدمت در این مراکز مشغول به کار و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی مورد نیاز مردم شدند.

وزیر بهداشت تاکید کرد: در طرح تحول سلامت به بیمارستانهای مناطق دوردست، محروم و مرزی توجه ویژه ای شد و علاوه بر تامین تجهیزات پزشکی مورد نیاز، ۶۵۰۰ پزشک متخصص در این بیمارستانها توزیع شدند و خوشبختانه ۲۴ هزار تخت بیمارستانی جدید به ظرفیت کشور به ویژه در مناطق کمتر برخوردار اضافه شد و تمام مدیران بیمارستانی، توانمند شده و آموزش های لازم را فراگرفتند.

هاشمی، یکی از خدمات طرح تحول سلامت را تقویت اورژانس هوایی دانست و گفت: حدود ۴۰ پایگاه اورژانس هوایی در کشور تاسیس شد که نقش مهمی در ارائه خدمات به مادران باردار، نوزادان و مصدومان و بیماران حوادث ترافیکی و غیرترافیکی داشته است.

وزیر بهداشت اظهار داشت: اکثر بخش های اورژانس بیمارستانی در ایران نوسازی شد و توسعه بخش مراقبت های ویژه نوزادان(NICU) مورد توجه جدی وزارت بهداشت قرار گرفت که نقش بسیار زیادی در تامین سلامت نوزادان ایفا کرده است. علاوه بر این در ایران در طول سالهای گذشته بیش از ۲۰۰۰ واحد اختصاصی زایمان(LDR) جهت تکریم مادران باردار و حضور همراهان وی در اتاق های مجزا ساخته شده است.

هاشمی به افزایش ۳۷ درصدی بودجه نظام سلامت اشاره کرد و افزود: بودجه سازمان بیمه سلامت ۶۷ درصد افزایش یافت و در سال ۱۳۹۴ حدود ۹۲ درصد از مردم ایران تحت پوشش بیمه بودند و برای حدود ۹۰ درصد از مردم کشور در قالب سامانه سیب(سامانه یکپارچه بهداشت) و سایر سامانه های مشابه تشکیل شده است.

وزیر بهداشت یکی از خدمات طرح تحول سلامت را کاهش پرداختی از جیب مردم برای هزینه های بهداشتی و درمانی از حدود ۵۸ درصد به حدود ۳۷ درصد عنوان کرد گفت: مردم ساکن در مناطق شهری حدود ۱۰ درصد و مردم ساکن در مناطق روستایی ایران حدود ۵ درصد از هزینه های بستری را پرداخت می کنند.

هاشمی خاطرنشان کرد: ارائه خدمات در مناطق شهری و حاشیه شهرها به طور قابل توجهی ارتقا پیدا کرد و در طول سالهای گذشته، شبکه بهداشتی و درمانی شهری مورد بازطراحی قرار گرفت.

وزیر بهداشت یادآور شد: مرگ و میر مادران در جمهوری اسلامی ایران از ۲۵ در هر صد هزار تولد زنده در سال ۸۷ به ۱۹ در هر صد هزار تولد زنده در سال ۹۶ کاهش یافت و مرگ و میر نوزادان از ۱۴ در هر هزار تولد زنده در سال ۸۹ به ۹ در هر هزار تولد زنده در سال ۹۶ کاهش پیدا کرد.

هاشمی، ترویج زایمان طبیعی و تغذیه با شیرمادر را یکی از مهم ترین اهداف طرح تحول سلامت عنوان کرد و گفت: مطالعه جدیدی که برای بررسی خدمات ارائه شده به مادر و کودک در ایران انجام شد و نشان داد که برنامه های ایران در این حوزه به شدت کارآمد است و پوشش برنامه های سلامت مادران و کودکان در ایران مناسب است.

وزیر بهداشت ادامه داد: تمام مادران باردار تحت پوشش شبکه بهداشتی درمانی کشور، مکمل‌هایی نظیر قرص آهن، اسیدفولیک و مولتی ویتامین و نوزادان کمتر از دو سال نیز قطره آهن و مولتی ویتامین را دریافت می کنند و مکمل یاری در این نوزادان جهت جلوگیری از بروز کمبود ویتامین‌های A و D و پیشگیری از کم خونی و کمبود آهن تا ۲۴ ماهگی ادامه می یابد.

هاشمی با اشاره به توجه ویژه وزارت بهداشت ایران به سلامت نوجوانان، خاطرنشان کرد: تمام خدمات مورد نیاز نوجوانان در نظام مراقبت های اولیه سلامت ادغام شده است و با توجه به کمبود ویتامین D در دختران، در مدارس دخترانه علاوه بر ارائه آموزش های مرتبط با تغذیه صحیح و توجه به نکات مورد نیاز برای پیشگیری از کمبود آهن، کم خونی و پوکی استخوان قرص آهن و ویتامین D توزیع شده است.

وزیر بهداشت ضمن تاکید بر تعهد جمهوری اسلامی ایران برای پوشش همگانی سلامت در کشور خاطرنشان کرد: ایران به ویژه در زمینه اجرای برنامه تکامل اولیه کودکان (ECD) توجه جدی دارد و امیدواریم که همه چالش های پیش رو برای تامین سلامت مادران، نوزدان، کودکان و نوجوانان را پشت سر بگذاریم.

هاشمی از آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای انتقال تجربیات خود به سایر کشورها در حوزه سلامت خبر داد و گفت: ایران در زمینه بهداشت باروری، سلامت مادران، نوزدان و کودکان تجربیات ارزشمندی دارد و آماده به اشتراک گذاشتن این تجربیات است تا به کاهش مرگ مادران و نوزادان کمتر از ۵ سال در سایر کشورها کمک کند.

وی تاکید کرد: پیشنهاد می کنم که از این اجلاس به عنوان فرصتی برای صلح کامل در جهان استفاده کنیم و همه سازمان های جهانی و کشورها را دعوت می کنیم که علیه بی عدالتی اقدام و مقابله کرده و دولت ها را متقاعد کنند که سلامت و تغذیه را به ویژه برای مادران و کودکان، در اولویت اصلی کار خود قرار دهند.

وزیر بهداشت با اشاره به دستاوردهای نظام سلامت ایران در ۵ سال گذشته گفت: این دستاوردها در چارچوب سیاست های کلی سلامت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری بوده که شامل نظام سلامت جامع مبتنی بر عدالت، تقدم پیشگیری بر درمان و تامین پایدار منابع مالی برای نظام سلامت است.

هاشمی افزود: طرح تحول سلامت در دوره اول ریاست جمهوری دکتر روحانی با حمایت رئیس جمهور از سال ۱۳۹۳ در کشور اجرایی شد و این طرح تلاش دارد که تا سال ۱۴۰۴ به هدف پوشش همگانی سلامت برسد. تامین پایدار منابع مالی نظام سلامت، حفاظت مالی آحاد مردم در برابر هزینه های سلامت و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به ویژه به اقشار آسیب پذیر از جمله مادران و کودکان از اهداف اصلی طرح تحول سلامت است و خوشبختانه در اجرای این طرح، دولت و مجلس شورای اسلامی در ایران، ابتکارات متعددی در طول سالهای گذشته داشته اند.

وزیر بهداشت افزود: اختصاص یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده و ۱۰ درصد از منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها به حوزه سلامت، اختصاص بخشی از مالیات کالاهای زیان آور و آسیب زننده به سلامت مردم مانند دخانیات و نوشیدنی های حاوی مقدار بالای شکر به حوزه سلامت، خرید خدمت از بخش خصوصی و بکارگیری ۱۷ هزار نیروی حوزه بهداشت در قالب مراقبان سلامت، کنترل قیمت دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی، مصرف منطقی دارو، حمایت از تولید دارو و تجهیزات پزشکی، کاهش پرداختی از جیب مردم از طریق همکاری با ارگانهای ذیربط و پزشکان، سازماندهی و مشارکت مردم و خیریه ها در حوزه سلامت(بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان) و تامین منابع از سرمایه گذاران خارجی، بخشی از ابتکارات دولت ایران در حوزه سلامت است.

به گفته هاشمی، در حال حاضر بیش از ۷ بیمارستان بزرگ در کشور با استفاده از منابع مالی خارجی در حال ساخت است.

وزیر بهداشت تاکید کرد: در طول سه سال گذشته ۲.۷ درصد به سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی(GDP) اضافه شده است که این رقم قابل توجه بوده و تاثیرات بسیار زیادی به همراه داشته است البته حفظ چنین منابع مالی در آینده، نیازمند توجه و تعهد دولت جمهوری اسلامی ایران است.