توسعه فرهنگی لازمه توسعه و پیشرفت کشور است

به گزارش خبرنگارمهر، دکتر محمد رضا فراهانی صبح چهارشنبه در نشست کرسی آزاداندیشی با موضوع «بررسی وضعیت فرهنگی در دانشگاه های علوم پزشکی» که در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد اظهار کرد:همدلی میان دانشجویان مانع از بروز رکود و خمودگی می شود و باید بدانید هیچ‌کس بهتر از شما دانشجویان نمی‌تواند این کشور را به توسعه و تعالی برساند.

وی افزود:برای حل چالش‌ها و رسیدن به تعالی و پیشرفت به ویژه در محیط‌های دانشگاهی باید با گفت‌و گو، تضارب آرا و اندیشه‌ها و بیان احساسات به فهم مشترک دست یافت و لازمه آن آشنایی با آئین گفتگو و مداراست که حتی در قرآن وفرهنگ دینی ما نیز بر آن تأکید بسیارشده است.

معاون وزیر بهداشت ادامه داد: توسعه فرهنگی، زیر ساخت و لازمه توسعه و پیشرفت کشور به شمار می رود و باید با تعقل و همفکری به برنامه ریزی و اهداف مشخص برسیم.

همچنین در این نشست دکتر سید علی اکبر شمسیان نیزاظهار کرد: احترام و اعتماد دو نیازی است که امروز دانشجویان بیشتر از هر زمان در جستجوی آن هستند و برای رسیدن به اهداف عالیه در دانشگاهها باید به این دو مهم توجه شود.

رئیس جهاد دانشگاهی خراسان رضوی ادامه داد: توسعه فرهنگ گفتمان یکی از ضروریات فضای دانشگاهی است و تفاوت دیدگاه‌ها در دانشگاه‌ها امر طبیعی است و بر اساس علم نیز تنوع عامل بقا بوده و دیدگاه‌های متفاوت در کنار یکدیگر موجب تکامل می‌شود.