هوای شیراز در وضعیت قابل قبول قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های سامانه پایش کیفیت هوای شیراز، شاخص کیفیت هوای شیراز امروز با ثبت عدد ۸۲ در ساعت ۹ صبح، در وضعیت قابل قبول قرار گرفت.

بر اساس جدول سنجش شاخص کیفیت هوا، قرار گرفتن شاخص در بازه ۵۱ تا ۱۰۰ نشان‌دهنده قابل قبول بودن هوا برای تمامی گروه‌هاست.

داده‌های ثبت‌شده همچنین نشان می‌دهد شاخص کیفیت هوای شیراز در ساعات گذشته در اعداد ۹۱ و ۸۱ ثبت شده بود که هر دو در وضعیت «قابل قبول» قرار دارند.

مطابق استانداردهای سنجش کیفیت هوا، شاخص صفر تا ۵۰ نشان‌دهنده هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای همه گروه‌ها و اعداد بالاتر از ۲۰۰ بیانگر شرایط بسیار ناسالم و خطرناک است.