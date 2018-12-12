بازار سهام رشد کرد/افت پوند با تشدید تردید درباره برگزیت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز چهارشنبه، درحالی‌که ترامپ در مورد توافق تجاری با چین امیدوار به نظر می‌رسید، سهام آسیایی بالا رفت؛ اما با بالا رفتن ریسک کودتای قریب‌الوقوع حزبی بر علیه نخست‌وزیر ترسا می، پوند افت کرد.

در مصاحبه‌ای با رویترز، ترامپ گفت که در حال انجام مذاکراتی تلفنی با پکن است و تا زمانی که در در مورد قرارداد تجاری با چین مطمئن نشورد، تعرفه‌ها بر کالاهای چینی را افزایش نخواهد داد.

ترامپ همچنین گفت می‌تواند در مورد پرونده دادگستری آمریکا علیه مدیر اجرایی ارشد هواووی، در صورتی که به منعقد کردن قرارداد تجاری کمک شود، مداخله کند.

این اخبار کافی بود تا پس از چند روز ضرردهی، شاخص گسترده سهام آسیا اقیانوسیه ام‌اس‌سی‌آی در خارج از ژاپن، ۱.۲ درصدجهش کند.

نیکی ژاپن با جهش بزرگ ۲ درصدی روبرو شد، در حالی که کامپوزیت شانگهای تنها ۰.۲ درصد بالا رفت.

شاخص هانگ‌سنگ در هنگ‌کنگ ۱.۶۱ درصد جهش کرد، کوسپی کره‌جنوبی ۱.۴۴ درصد بالا آمد و شاخص سهام استرالیا ۱.۳۹ درصد به ارزش خود افزود.

شاخص ای‌مینی اس‌اندپی ۵۰۰ توانست ۰.۵ درصد در ساعات آسیایی بالا برود و داده‌های تاجران اروپایی هم نشان می‌دهد که شاخص‌های سهام این قاره در مقادیر بالاتری باز خواهند شد.

آشفتگی سیاسی به وجود آمده در مورد برگزیت، تنها یک روز پس از این که ترسا می، رای‌گیری در مورد توافق خارج شدن از اتحادیه اروپا را به تاخیر انداخت، بسیاری از هم‌حزبی‌های او را خشمگین کرد و ریسک وقوع یک کودتای درون‌حزبی بر علیه او بالا رفت.

در بازار ارز، این نگرانی‌ها باعث شد تا پوند انگلیس ظرف ۲ روز، ۱.۹ درصد از ارزش خود در برابر دلار را از دست بدهد و نرخ برابری ۱.۲۴۸۳ را به ثبت برساند.

نرخ یورو در برابر دلار در ۱.۱۳۲۴ تثبیت شد.

شاخص دلار در برابر ارزهای مهم جهان در رقم ۹۷.۴۱۱ واحد قرار گرفت.