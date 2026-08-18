به گزارش خبرنگار مهر، دو واحد تولیدی جدید در شهرک صنعتی ثامن قم بعدازظهر سه شنبه به بهرهبرداری رسیدند و فعالیت خود را در زمینه تولید مبلمان، کابینت سفارشی، درب و محصولات مرتبط با دکوراسیون آغاز کردند.
یکی از این واحدها در حوزه تولید مبلمان فعالیت دارد و با سرمایهگذاری حدود ۲۵ میلیارد تومان برای راهاندازی و تجهیز، به چرخه تولید وارد شده است.
این مجموعه امکان تولید حدود هفت مدل محصول مبلمان را دارد و با هدف توسعه فعالیتهای تولیدی در حوزه صنایع چوبی راهاندازی شده است.
واحد تولیدی دیگر نیز در زمینه ساخت کابینتهای سفارشی، درب و محصولات دکوراسیون فعالیت میکند و برای راهاندازی و توسعه آن سرمایهگذاری قابل توجهی انجام شده است.
این واحد در بخش تولید و فعالیتهای مرتبط، ظرفیت ایجاد اشتغال برای حدود ۳۰ تا ۳۵ نفر را دارد که بخشی از این نیروها به صورت مستقیم و بخشی نیز در بخشهای وابسته از جمله حملونقل و نصب محصولات فعالیت میکنند.
راهاندازی این دو مجموعه تولیدی در مجموع با سرمایهگذاری ۱۲۵ میلیارد تومان انجام شده و بر اساس اعلام مسئولان، فعالیت آنها زمینه اشتغال ۶۲ نفر را فراهم کرده است.
این واحدها بخشی از ظرفیت صنایع خرد و متوسط استان قم در حوزه صنایع چوبی و مبلمان به شمار میروند.
فعالیت واحدهای جدید در شهرک ثامن در شرایطی دنبال میشود که این شهرک به عنوان یکی از مجموعههای متمرکز فعالان صنعت چوب و مبلمان در قم، ظرفیت قابل توجهی در زمینه تولید و اشتغال دارد و مجموعهای از واحدهای مرتبط با صنایع چوبی در آن مستقر هستند.
در جریان بررسی مسائل این شهرک، اعضای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان قم نیز سه مطالبه و درخواست اصلی فعالان شهرک را مورد بررسی قرار دادند.
تسهیل دسترسی شهرک از مسیر بلوار عمار یاسر، تقویت پوشش و آنتندهی تلفن همراه در محدوده شهرک و فراهم شدن امکان استفاده از ظرفیتهای بانکی و مالیاتی از جمله موضوعات مطرح شده در این نشست بود.
زیرساختهای شهرک ثامن تقویت میشود
شهرک صنعتی ثامن قم در محدودهای به وسعت حدود ۱۴۰ هکتار فعالیت دارد که ۵۰ هکتار آن در قالب توسعه اخیر به ظرفیت شهرک افزوده شده است.
همچنین برنامهریزی برای اختصاص حدود ۲۰ هکتار از اراضی این مجموعه به بازار، فروشگاهها و بخش عرضه محصولات حوزه مبلمان و صنایع چوبی در حال انجام است.
مسئولان اقتصادی استان قم در این نشست بر استمرار حمایتهای مالی از بخش تولید تأکید کردند و از ادامه روند پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی تا پایان سال خبر دادند.
در جریان سفر رئیس جمهور به استان قم، ۲۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای حمایت از واحدهای تولیدی مصوب شده بود که تاکنون حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از این منابع پرداخت شده و کمتر از ۴۰ درصد اعتبارات مصوب به مرحله پرداخت رسیده است.
بر اساس برنامه اعلام شده، پیگیری برای تأمین و پرداخت بخش باقیمانده این تسهیلات تا پایان سال ادامه خواهد داشت تا منابع پیشبینی شده در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد و زمینه حمایت بیشتر از فعالیتهای صنعتی و تولیدی استان فراهم شود.
مسئولان اقتصادی استان قم همچنین با اشاره به جایگاه صنایع خرد و متوسط در اقتصاد استان، بر ضرورت توجه همزمان به تولید و بازار تأکید کردند و شهرک ثمن را یکی از جلوههای فعالیت صنایع کوچک و متوسط در حوزه چوب و مبلمان دانستند.
این شهرک با گردهم آوردن فعالان صنعت چوب، مبلمان و محصولات وابسته، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه زنجیره تولید در این حوزه ایجاد کرده است و مسئولان بر حمایت از واحدهای مستقر در زمینه بازارسازی و بازاریابی تأکید کردند.
در بخش دیگری از برنامه، عملیات احداث آشیانه آتشنشانی شهرک نیز با اعتبار ۲۰ میلیارد تومان آغاز شد. اجرای این طرح با هدف تقویت زیرساختهای خدماتی و پشتیبانی شهرک و ارتقای امکانات مرتبط با ایمنی واحدهای تولیدی انجام میشود.
در شهرک تولیدی ثمن قم حدود ۲۰۰ واحد تولیدی در حوزه چوب و مصنوعات چوبی فعالیت دارند که بر اساس اعلام مسئولان، زمینه اشتغال حدود یک هزار و ۵۰۰ نفر را فراهم کردهاند.
توسعه زیرساختهای شهرک، رفع موانع دسترسی، تقویت خدمات ارتباطی و پیگیری تسهیلات بانکی و مالیاتی از جمله اقداماتی است که در کنار توسعه واحدهای تولیدی این مجموعه دنبال میشود و مسئولان استان بر استمرار حمایت از این بخش برای حفظ و افزایش ظرفیت تولید و اشتغال تأکید دارند.
قم- دو واحد تولیدی در حوزه مبلمان و صنایع چوبی با سرمایهگذاری مجموع ۱۲۵ میلیارد تومان در قم به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرنگار مهر، دو واحد تولیدی جدید در شهرک صنعتی ثامن قم بعدازظهر سه شنبه به بهرهبرداری رسیدند و فعالیت خود را در زمینه تولید مبلمان، کابینت سفارشی، درب و محصولات مرتبط با دکوراسیون آغاز کردند.
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