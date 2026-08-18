به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ صیدالی عصر سهشنبه در آیین تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان، با اشاره به ضرورت آمادگی صنعت گاز برای زمستان پیشرو اظهار کرد: عبور موفق از فصل سرد نیازمند باور به توان داخلی، همدلی، همکاری و استفاده از ظرفیت همه بخشهاست و در شرایط کنونی باید فارغ از گرایشها و اختلافنظرها، همه توان کشور برای خدمت به مردم و حفظ پایداری شبکه انرژی به کار گرفته شود.
وی افزود: صنعت گاز کشور با تمام ظرفیت برای تأمین انرژی مردم و عبور از شرایط پیشرو آماده است و تلاش کارکنان این صنعت، برنامهریزی دقیق و همراهی مردم میتواند بخش قابل توجهی از چالشهای موجود را مدیریت کند.
بازگشت بخشی از ظرفیت آسیبدیده صنعت گاز تا مهرماه
مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با اشاره به آسیبهای واردشده به بخشی از تأسیسات صنعت گاز گفت: بخشی از ظرفیت آسیبدیده تا مهرماه به شبکه بازخواهد گشت، اما برآوردها نشان میدهد حدود ۱۳۰ میلیون مترمکعب از این ظرفیت ممکن است برای یک تا دو سال در دسترس نباشد.
صیدالی ادامه داد: عملیات آواربرداری در پالایشگاههای آسیبدیده انجام شده و روند تجهیز، بازسازی و بازگرداندن این تأسیسات به شرایط عادی آغاز شده است.
وی با بیان اینکه آسیبهای واردشده، ظرفیتهایی از صنعت گاز را تحت تأثیر قرار داده است، افزود: با وجود این شرایط و محدودیتهای موجود، تلاش کارکنان صنعت نفت و گاز موجب شد روند خدمترسانی متوقف نشود و تأمین انرژی کشور استمرار داشته باشد.
احتمال محدودیت تأمین گاز در ۱۱ استان
صیدالی با اشاره به پیشبینیهای انجامشده برای فصل سرد امسال گفت: در صورت نبود برنامههای محکم، منسجم و هماهنگ، ممکن است در ۱۱ استان کشور با مشکلات تأمین گاز مواجه شویم.
وی اظهار کرد: سه استان شمالی خراسان شمالی، مازندران و گلستان ممکن است شرایط دشوارتری داشته باشند و بخش عمده یا حتی تمام این استانها در معرض محدودیت تأمین گاز قرار گیرند.
مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران افزود: هشت استان دیگر نیز ممکن است متناسب با شرایط افت فشار و وضعیت شبکه، در یک یا چند شهر با محدودیت تأمین گاز مواجه شوند.
وی تأکید کرد: این پیشبینی به معنای قطعی بودن محدودیت گاز نیست، بلکه نشاندهنده ضرورت برنامهریزی و آمادگی همه بخشها برای مدیریت شرایط احتمالی است.
صیدالی ادامه داد: با وجود کاهش بخشی از ظرفیت تولید، اطمینان داریم با برنامهریزی مناسب، همکاری دستگاههای مختلف و همراهی مردم میتوان زمستان پیشرو را با پایداری بیشتری پشت سر گذاشت.
مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران، مدیریت مصرف و بهینهسازی استفاده از انرژی را یکی از مهمترین راهکارهای عبور از شرایط پیشرو دانست و گفت: امسال صنعت باید همکاری کند، مردم باید همراه باشند و کارکنان شرکت ملی گاز نیز باید تلاش خود را دوچندان کنند تا در ارائه خدمات به مردم شرمنده نشویم.
وی با اشاره به نقش مشترکان خانگی در مدیریت مصرف اظهار کرد: اگر خانوادهای در سالهای گذشته تمام اتاقهای خانه را گرم میکرد، امسال انتظار داریم در روزهای اوج سرما با مدیریت وسایل گرمایشی و کاهش مصرف، به پایداری شبکه گاز کمک کند.
صیدالی افزود: کاهش مصرف در بخش خانگی به این معنا نیست که مردم از خدمات ضروری محروم شوند، بلکه با مدیریت صحیح مصرف میتوان ضمن تأمین گاز مورد نیاز بخش خانگی، امکان استمرار فعالیت صنایع و دیگر مصرفکنندگان عمده را نیز فراهم کرد.
وی با اشاره به ارتباط مستقیم میان شبکه گاز و برق کشور گفت: تأمین برق نیز به گاز وابسته است و بخش مهمی از سوخت نیروگاهها از گاز تأمین میشود؛ بنابراین مدیریت مصرف گاز در بخش خانگی و سایر بخشها، به پایداری شبکه برق نیز کمک خواهد کرد.
مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران تأکید کرد: در شرایطی که همزمان باید نیاز بخش خانگی، صنایع، نیروگاهها و سایر مصرفکنندگان مدیریت شود، هر میزان کاهش مصرف غیرضروری میتواند فشار بر شبکه انرژی را کاهش دهد.
صیدالی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت شرکتهای کاربر در مدیریت مصرف انرژی تأکید کرد و گفت: این شرکتها ظرفیت مناسبی برای کمک به کاهش مصرف و کاهش فشار بر شبکه گاز دارند.
وی افزود: با برنامهریزی و هماهنگی مناسب میتوان از ظرفیت شرکتهای کاربر در مدیریت شرایط تولید و مصرف انرژی استفاده کرد و بخشی از فشار موجود بر شبکه را کاهش داد.
مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیتهای استان زنجان اظهار کرد: زنجان از جهات مختلف استانی خاص است و در حوزه گازرسانی از مناطق مهم کشور به شمار میرود.
وی افزود: زنجان استانی صنعتی با مصرف قابل توجه انرژی است و همزمان از نیروهای توانمند، متخصص و کیفی در صنعت گاز برخوردار است که این ظرفیت انسانی میتواند در مدیریت شرایط پیشرو نقش مهمی ایفا کند.
صیدالی از مدیران و کارکنان شرکت گاز استان زنجان خواست پیشنهادهای عملیاتی و اجرایی خود را برای مدیریت مصرف و عبور موفق از شرایط زمستان ارائه کنند.
ضرورت هماهنگی دستگاهها برای عبور از شرایط پیشرو
وی همچنین بر ضرورت هماهنگی میان دستگاههای مختلف تأکید کرد و گفت: مدیران دولت باید با سایر قوا و دستگاههای کشور هماهنگ باشند، دیدگاهها و نظرات کارشناسی را دریافت کنند و با آمادگی کامل نسبت به مسائل و موضوعات کاری تصمیم بگیرند.
مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران افزود: شرایط موجود نیازمند همکاری همه بخشهاست و نمیتوان مسائل حوزه انرژی را صرفاً بر عهده یک دستگاه یا مجموعه گذاشت.
وی خاطرنشان کرد: امروز دیگر موضوع چپ و راست یا اختلافات منطقهای مطرح نیست، بلکه موضوع اصلی منافع کشور و خدمت به ملت ایران است و باید با استفاده از همه ظرفیتهای موجود برای عبور از شرایط پیشرو تلاش کنیم.
صیدالی با بیان اینکه مسئولیتهای مدیریتی ماندگار نیست، اظهار کرد: هر فرد باید بداند فرصتی که برای خدمت در اختیار او قرار گرفته، موقتی است و باید در این مدت وظیفه خود را به بهترین شکل انجام دهد و توشهای از خدمت برای خود فراهم کند.
وی ادامه داد: مدیران باید با نگاه مسئولانه، استفاده از ظرفیت کارشناسان و توجه به منافع عمومی، وظایف خود را انجام دهند و از فرصت مدیریت برای حل مسائل و خدمترسانی بیشتر به مردم استفاده کنند.
دیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با اشاره به تجربه حضور خود در دوران دفاع مقدس گفت: با توجه به تجربهای که از دوران جنگ دارم، هرگز تصور نمیکردم روزی ایران بتواند چنین اقتداری را در برابر فشارهای گسترده دشمنان به نمایش بگذارد.
صیدالی افزود: ایستادگی ملت ایران در برابر فشارها نشاندهنده توان، ظرفیت و اراده مردم کشور است و همین روحیه میتواند در عبور از مشکلات و شرایط دشوار کنونی نیز راهگشا باشد.
وی در پایان تأکید کرد: صنعت گاز با تمام ظرفیت برای تأمین انرژی مردم و عبور از شرایط پیشرو آماده است و با تکیه بر توان داخلی، تلاش کارکنان، برنامهریزی دقیق، هماهنگی دستگاهها و همراهی مردم میتوان از چالشهای موجود عبور کرد و زمستان پیشرو را با کمترین مشکل پشت سر گذاشت.
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