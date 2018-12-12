خادمین آستان حضرت عبدالعظیم در هیئات استان تهران حضور می یابند

به گزارش خبرگزاری مهر، خادمین آستان مقدس هر شب در ایام هفته ولادت حضرت عبدالعظیم(ع) با در دست داشتن پرچم متبرک آنحضرت جهت گرامیداشت ایام ولادت سلاله پاک امام حسن مجتبی(ع) در هیئات استان تهران حضور می یابند.

به مناسبت فرارسیدن ایام میلاد حضرت سیدالکریم(ع)، روز گذشته خادمین این بارگاه ملکوتی در هیئت رزمندگان غرب تهران، مهدیه امام حسن مجتبی(ع) حضور یافتند.

خادمین این حرم مطهر با در دست داشتن پرچم متبرک گنبد حضرت عبدالعظیم(ع) در این هیئت حضور پیدا کردند و حال و هوای این مراسم معطر به عطر کربلا شد.

در این مراسم حجت الاسلام حائری زاده به ایراد سخنرانی پیرامون ابعاد شخصیتی حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) و مناقب ایشان پرداخت و در ادامه حاج سعید حدادیان در مدح و رثای نواده امام حسن مجتبی(ع)، حضرت عبدالعظیم(ع) شعر خوانی و مدیحه سرایی کرد.

همچنین در این مراسم مدیر کل ارتباطات و تبلیغات آستان مقدس، مصطفی آجرلو، ویژه برنامه های ایام ولادت حضرت عبدالعظیم(ع) در حرم مطهر را تشریح کرد.