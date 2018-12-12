عده ای قصد حذف اسلام از کلمه شوراها را دارند/برخورد باقانون شکنان

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین اسماعیلی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع شهرداران و اعضای شوراهای استان تهران طی سخنانی گفت: نهاد فکری شورا دین مبین اسلام و بنیان فکری آن مکتب تعالی بخش اسلام است، شوراها را اسلام ایجاد کرده و پرورش داده است.

وی با بیان این که شورا باید مدافع وحدت ملی، تمامیت ارضی و تابع نظام جمهوری اسلامی و حکومت مرکزی باشد، اضافه کرد: عده ای تمایل دارند کلمه اسلام از شوراها بیفتد، اجازه ندهیم این اسلامی بودن شوراها و قداست آن بشکند.

رییس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: شوراها نهادی قانونی اند و باید برای انضباط اجتماعی قانونمند باشند، شورا به عنوان نهادی مردمی، انقلابی و اسلامی باید در اجرای قوانین سرآمد باشد.

بالاترین مقام قضایی استان تهران گفت: اعضای شوراها قانون را نصب العین قرار داده و بی کم و کاست تبعیت کنند، با هر فرد قانون شکن به عنوان نهاد مجری قانون وظیفه برخورد داریم.

وی با بیان اینکه دادگستری در دو بخش در عمل شوراها وارد می شود تصریح کرد: یک بخش ماموریت دادگستری در شوراها بررسی مصوبات شوراها در هیئت حل اختلاف و تطبیق اینکه مبادا مصوبه شورا مغایرتی با قانون داشته باشد و یا خارج از چارچوب وظایف و اختیارات شورا باشد.

رئیس دادگستری استان تهران گفت: بخش دیگر وظیفه دادگستری مربوط به برخورد با قانون شکنان در جامعه است و شامل هر انسان قانون گریز و قانون شکن به عنوان نهاد مجری عدالت است و طبق قانون وظیفه برخورد داریم.

اسماعیلی ادامه داد: اعضای شوراها باید قوانین شوراها و شهرداری و قانون مرتبط با آن را بخوانند،بفهمند،نصب العین قرار داده و بی کم و کاست عمل کنند.خیلی از گلایه ها ناشی از بی اطلاعی از قانون است و لازم است اعضای شوراها و شهرداران از مشاوران و حقوقدانان زبده بهره مند شوند.

به گفته وی؛عضو شورا باید قانون حفظ اراضی و باغات و قوانین محیط زیستی را بداند و قوانین متعددی وجود دارد که مستقیم مرتبط با حوزه کاری شوراها است.

رئیس دادگستری استان تهران گفت: برای اجرای قانون،نظم و انضباط آمده ایم،قانون مجازات اسلامی در مورد بیت المال سخت گرفته که حتما باید مورد توجه مسئولان باشد.