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۲۲ آذر ۱۳۹۷، ۹:۴۷

برای تقویت پرسپولیس؛

لیست خرید برانکو ایوانکوویچ برای نیم‌فصل دوم آماده است

لیست خرید برانکو ایوانکوویچ برای نیم‌فصل دوم آماده است

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس لیست بازیکنان مدنظرش را برای مذاکره باشگاه و جذب آنها برای نیم فصل دوم لیگ برتر را آماده کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج عرب از روز گذشته فعالیت خود را به عنوان سرپرست باشگاه پرسپولیس آغاز کرد. وی بلافاصله بر سر تمرین این تیم حاضر شد تا ضمن گفتگو با اعضای تیم، در خصوص لیست ورود و خروج بازیکنان در نیم فصل رقابت های لیگ برتر با برانکو ایوانکوویچ گفتگو کند.

سرپرست باشگاه پرسپولیس قرار است پس از بازی جمعه این تیم مقابل پارس جنوبی جم اقدام به جذب بازیکنان مدنظر برانکو ایوانکوویچ کند.

از قرار معلوم لیست بازیکنان مدنظر برانکو ایوانکوویچ آماده است تا این تیم با خرید بازیکن در خطوط سه گانه دفاع، هافبک و حمله تقویت شود.

پیش از این حضور سروش رفیعی، مهدی شیری، مهدی ترابی و مهدی شریفی در نیم فصل دوم با پیراهن  پرسپولیس قطعی شده بود.

تیم فوتبال پرسپولیس ساعت ۱۶:۱۵ جمعه در هفته پانزدهم رقابت های لیگ برتر در ورزشگاه آزادی به مصاف پارس جنوبی جم می رود.

کد مطلب 4483322

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