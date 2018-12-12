سعید آقاخانی «ن . خ» را برای نوروز شبکه یک می سازد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه یک، «ن . خ» نام سریال طنز به کارگردانی سعیدآقاخانی است که نوروز ۹۸ از سبکه یک سیما پخش می شود.

به گفته مهدی فرجی، سعید آقاخانی، حمیدرضا آذرنگ، علی صادقی، هومن حاجی عبداللهی، فریده سپاه منصور، نعیمه نظام دوست، سیاوش مفیدی و سیروس میمنت در «ن . خ» ایفای نقش می کنند. فیلمنامه این سریال به قلم امیر وفایی به نگارش درآمده است.

این تهیه کننده اظهار کرد: به زودی بازیگران دیگری به این مجموعه اضافه خواهند شد.

مجموعه تلویزیونی «ن . خ» کاری از گروه فیلم و سریال شبکه یک سیما است که در ۱۶ قسمت۵۰ دقیقه ای برای پخش در ایام نوروز ۹۸ تولید می شود.